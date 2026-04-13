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用止痛藥卻便秘、七成患者羞於就醫 成超高齡社會隱形危機

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
長者常罹患癌症及各式慢性疾病，恐出現疼痛症狀，為了提升患者生活品質，鴉片類藥物逐年普及，但卻產生「鴉片類藥物導致的便秘（OIC）」，近7成患者羞於就診，只能默默忍受。圖／123RF
長者常罹患癌症及各式慢性疾病，恐出現疼痛症狀，為了提升患者生活品質，鴉片類藥物逐年普及，但卻產生「鴉片類藥物導致的便秘（OIC）」，近7成患者羞於就診，只能默默忍受。圖／123RF

疼痛治療進步，許多患者有機會和疾病和平共處，但鴉片類藥物導致的便秘（OIC），卻讓癌症與慢性疼痛患者難以啟齒。近97%患者受困於中度以上便秘，嚴重時導致併發症，但近7成羞於就診，只能默默忍受。專家建議，服用止痛藥後若出現便秘等困擾，應向醫師反應，尋求解決之道。 

台灣癌症安寧緩和醫學會理事長蕭惠樺說，民眾罹患癌症、慢性疾病，除治療外，常必須與疾病導致的疼痛抗衡，鴉片類藥物幫助患者有效的控制疼痛，卻也帶來併發症，例如「鴉片類藥物導致的便秘（OIC）」，因藥物影響腸胃道機能，導致糞便團塊及乾硬、排便不乾淨、有肛門阻塞感，甚至需要手動解便等。

蕭惠樺指出，在沒有緩瀉劑幫助下，患者無法自主排便，臨床觀察，每2位非癌症慢性疼痛患者中，有一位出現OIC症狀、每4位癌症患者中，有3位出現OIC症狀。

OIC患者需借助藥物或醫護人員協助排便，造成身心靈極大負擔。台灣安寧緩和醫學學會理事長程劭儀說，研究顯示，近9成患者出現挫敗、憤怒的情緒，近5成則出現憂鬱症。

程劭儀說，OIC症狀幾乎在使用鴉片類藥物初期就會產生，亞洲研究顯示，患者使用鴉片類藥物後兩周，便有半數癌症患者出現OIC；使用多種鴉片類藥物、藥物效果強效或使用時間較長，均為風險因子。

因便秘被認知為隱晦、尷尬的私密事件，在臨床上鮮少討論。近7成患者表示，難以與醫師討論OIC困擾、一成患者擔心止痛藥劑量會被調整，四成醫師則因專注於疼痛治療，未發現患者排便困擾。

程劭儀說，癌症患者及慢性疼痛患者研究，有三成患者會透過漏服藥、短暫停藥，避免嚴重OIC症狀；另一研究中，7成患者未完整了解鴉片類藥物副作用，希望調整止痛藥處方。未能正常解便的不適感、內心的抑鬱尷尬等身心靈困擾，直接影響醫病溝通，使醫療成本增加。

近年醫界引入藥物，末梢性 μ 型類鴉片受體拮抗劑（PAMORAs）可幫助患者在服用後4.7小時達到舒緩。蕭惠樺說，便祕處理不當亦會導致糞便嵌塞，進而延伸心血管及呼吸系統功能障礙，甚至死亡，PAMORAs阻斷胃腸道中的 μ 型類鴉片受體，改善鴉片類藥物對腸道影響，但不會進入中樞神經，止痛效果不受影響。

癌症 便秘 藥物 副作用

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