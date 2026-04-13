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沒封頂價！淡水紅毛城停車場8小時收費1200元 她傻眼：是鑲金嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

有一名女網友在臉書上分享了她在淡水紅毛城停車場的「驚魂經歷」，引發大批網友熱議與共鳴。該名網友在貼文中表示，她原本以為停車場的收費是「半小時75元，封頂300元」，結果繳費時才發現假日不適用封頂(當日上限)規定，8小時竟被收取高達1200元的停車費，讓她當場傻眼，直呼「人生第一次遇到這麼高級的鑲金露天停車場」。

這則貼文附上的照片顯示，停車場付款機螢幕上清楚寫著應付1200元的金額，讓人難以置信。該網友更提到，當時旁邊另一位準備繳費的民眾得知她的金額後，也被嚇得目瞪口呆，並慶幸自己只需支付六百多元。

此事件曝光後，隨即在網路上掀起一陣熱議。許多網友留言抒發不滿：「1200元真的太誇張了！比住汽車旅館還貴」、「這根本是明目張膽地敲盤子」、「假日不封頂？這分明是坑人機制！」更有網友直指停管處與交通部對此類現象的放任態度，「完全不顧民眾權益」。

不少淡水在地居民也跳出來抨擊，直言「這家停車場就是土匪行徑」、「我也被坑過一次，從此不敢再去」。還有曾經受害的網友分享經驗：「那邊的停車場真的陷阱超多，要嘛價錢高得嚇人，要嘛標示不清楚，第一次去的人很容易中招」。

面對如此高昂的停車費，有網友提出替代方案建議：「去淡水玩就把車停在竹圍站，然後搭捷運過去，既省錢又避免塞車。」最後原PO無奈表示，這次就當交學費了，下次一定會再三確認價目表。

圖／網友授權提供
圖／網友授權提供

淡水紅毛城 淡水 停車費

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