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經前狂吃甜食不怕胖？醫破解3迷思：嘴饞不是貪吃 別被體重騙

聯合新聞網／ 綜合報導
許書華醫師指出，多數人對經前食慾與代謝的理解存有迷思，觀念錯誤可能影響體重與情緒狀態。 示意圖／ingimage
許書華醫師指出，多數人對經前食慾與代謝的理解存有迷思，觀念錯誤可能影響體重與情緒狀態。 示意圖／ingimage

不少女性在生理期前容易出現「嘴饞」情況，對此，醫師許書華在臉書發文指出，其實多數人對經前食慾與代謝的理解仍存在迷思，若觀念錯誤，反而可能影響體重與情緒狀態，因此特別整理常見錯誤觀念與應對方式。

迷思一：月經來吃甜食不會胖，因為基礎代謝率會變高

許書華直言這是錯誤觀念。雖然經前與經期基礎代謝率確實會略微上升，但每日僅多消耗約100至300大卡，遠低於一杯全糖飲料或蛋糕的熱量。她提醒，經期後體重下降多半只是水分排出，過多攝取的熱量仍會轉為脂肪累積。

迷思二：吃甜食可以安撫經前情緒

她指出，精緻糖確實會讓血糖快速上升，短暫帶來愉悅感，但隨後血糖急速下降，反而可能讓人更疲憊、頭痛甚至情緒不穩，並非長期有效的紓壓方式。

迷思三：經前嘴饞是因為意志力薄弱

許書華表示，這其實與荷爾蒙變化有關。經前雌激素下降，連帶影響血清素分泌，加上黃體素改變胰島素敏感度，會讓大腦更渴望高熱量食物，屬於正常生理機制，而非單純貪吃。

至於如何對付經前嘴饞？許書華提供4種方法：

1. 用優質碳水取代精緻糖

建議選擇地瓜、燕麥、全麥麵包等複合碳水，能穩定釋放能量，讓情緒較為穩定。

2. 想吃巧克力選高純度

可選擇80%以上黑巧克力，富含色胺酸與鎂，有助情緒調節，並建議每日控制在15至30克。

3. 準備高咀嚼感健康零食

如堅果、小魚乾、無糖優格或蔬菜棒，不僅增加飽足感，也有助穩定神經與減少水腫。

4. 正餐補足蛋白質

多攝取雞肉、魚肉、蛋或豆製品，延長飽足感，降低對高熱量食物的渴望。

許書華強調，經前嘴饞是身體自然調節的一部分，與其壓抑，不如學會選擇適合的食物，才能兼顧健康與情緒穩定。

另一方面，中醫師林巧薇也曾指出，「經期瘦身」往往只是表象。她解釋，女性在經期前後體重變化，多與水腫與水分排出有關，並非真正脂肪減少，若誤以為是減肥成果，可能影響後續飲食判斷。

她也提醒，過度或極端減重方式可能影響荷爾蒙與生理期規律，甚至導致月經異常或停經。建議應透過均衡飲食與適度運動調整體質，必要時尋求專業醫師協助，確保在健康狀態下進行體重管理。

生理期 減肥 月經

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