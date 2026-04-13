影／別讓狼師逃法網 時力及民團呼籲連署修法

為避免兒少遭狼師性侵，時代力量主席王婉諭及台灣光寰協會秘書長林韋任等民團代表今天舉行記者會，呼籲民眾連署支持修法將「兒少工作證」納入《兒少權法》，推動兒少性侵追訴期修法與釋憲，防堵體制漏洞，不讓狼師再逃法網。

王婉諭表示，連署釋憲人數目前接近1萬5千人，但是這樣的連署人數還不夠，甚至比近三年的案件總數還少，台灣每年有近萬件性侵案、兒少性侵案便佔5,600 件，希望連署目標能達到5萬人，將「兒少工作證」納入《兒少權法》，推動兒少性侵追訴期修法與釋憲，不讓狼師利用教學機會繼續傷害孩子。

台灣光寰協會秘書長林韋任表示，釋憲與修法能雙管齊下，讓社會能嚴肅討論面對這樣的事情，孩子是我們的寶貝，希望大人能完全這個保護架構，立法院也能順利通過追訴期自20歲起算的修法，並透過釋憲還給追訴期已過的倖存者公道。