不用再帶光碟！就醫資料跨院調閱 衛福部：全國醫學中心今年內互通

衛福部持續推動醫療數位轉型，衛福部次長莊人祥說，面對全球智慧醫療發展趨勢，台灣須建立與國際接軌的健康資訊體系，自民國114年起導入SMART on FHIR架構，推動醫療資訊由封閉系統邁向跨院、跨系統互通整合。衛福部規畫今年將推動全台醫學中心系統整合，明年擴及至區域及地區醫院，後年為衛生所、基層診所的病歷系統。

第一屆「台灣50優良SMART應用程式頒獎典禮暨SMART SUMMIT國際論壇」今天舉行，表揚國內50組優秀應用程式，如同智慧醫療應用領域的「0050」，未來可望在各級醫療院所廣泛應用，提升服務效率。現場也邀集國際專家來台交流數位醫療發展趨勢，加速守護國人健康的「護國神山」成形。

衛福部資訊處長李建璋指出，目前全台醫學中心使用的電子病歷約30多套，對民眾最大影響就是跨院就醫時，相關病歷無法整合，須到各醫院將病歷或報告燒進光碟裡，隨身攜帶到看診醫院，「這是全體國民共有的經驗」。FHIR架構將各醫院病歷等資訊系統整合，類似插座的概念，透過「SMART on FHIR」即可整合相關資訊。

莊人祥指出，透過FHIR標準與相關數位基礎建設，未來民眾於不同醫療院所就醫時，相關健康資料可在授權下即時串接，不必重複攜帶紙本病歷或進行不必要的重複檢查，醫師也可更快速掌握患者病史、用藥紀錄等，提升診療效率與品質，解決醫學資訊孤島封閉的問題。

李建璋指出，「SMART on FHIR」可讓各醫療院所不需各自開發就可以互相合作，類似iPhone有App Store一樣，開發者所開發的應用程式可在不同醫療資訊系統中「即插即用」，降低導入門檻，也有助於優質應用快速擴散至各級醫療機構。當台灣醫療軟體全面符合國際FHIR標準，更可將台灣智慧醫療解決方案推向國際市場

莊人祥說，面對全球智慧醫療發展趨勢，台灣須建立與國際接軌的健康資訊體系。自114年起導入SMART on FHIR架構，推動醫療資訊由封閉系統邁向跨院、跨系統互通整合，核心在於實現「資料統一」、「規則統一」與「應用程式統一」三大目標。

衛福部正推動為期四年的「次世代電子病歷計畫」，今年為第三年，李建璋說，去年馬偕、中山、長庚共三家醫學中心參與，目前已有部分醫學中心取得贊助經費，並已完成教育訓練，將與五月給予工具進行整合，今年目標將所有醫學中心的系統完成聯通，明年再擴及至區域及地區醫院，後年為衛生所、診所的病歷系統。

醫療院所建構「SMART on FHIR」是否需要立法？李建璋說，目前先制定相關標準，進行輔導，最後再進入立法程序。莊人祥說，目前將透過健保給付、獎勵措施等，讓醫療院所配合設置，因若立法恐涉及罰則，可能不被大型醫院所接受，現行將以獎勵為優先措施。

是否將SMART on FHIR應用架構列入醫院評鑑？李建璋指出，包括工研院院士陳適安、行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）都曾建議應納入醫院評鑑，但目前評鑑修正為6年一次，下一次評鑑時才有機會納入。莊人祥說，目前醫院評鑑耗費許多人力與紙本，未來可以用CQL（臨床品質語言）規則，以自動計算相關醫療指標，節省人工，這都是可以思考的方向。

今天活動由莊人祥、SMART創辦人暨哈佛大學醫學院教授Kenneth D. Mandl共同頒發獎座、獎狀及新台幣10萬元獎金，表揚入選50組具代表性之智慧醫療應用方案，涵蓋醫學人工智慧（AI）、醫療營運管理、臨床決策支援（CDS）及資料視覺化等多元應用領域，充分展現台灣智慧醫療創新能量。

論壇也邀請Kenneth D. Mandl、FHIR標準創始人Graham Grieve，及雪梨大學教授Adam Dunn分享觀點，Mandl分享SMART架構如何打破傳統醫療資訊系統封閉的限制，促進醫療應用程式創新發展。李建璋說，台灣核心資料群已確定符合國家標準設置SMART on FHIR應用標準，共分四大類：

醫療AI應用類：如胸部X光、腦部電腦斷層等。

臨床決策系統類：協助醫師紀錄，包括評估使用抗凝血劑出血風險、加速癌藥事前審查等。

行政工具類：幫醫事人員算指標或聽寫病歷等。

資料視覺化類：包括醫院評鑑、管理、視覺化儀表板等輔助工具。

衛福部指出，未來將持續完善制度與法規環境，並透過沙盒測試與技術驗證機制，協助優質應用順利導入臨床場域。同時，結合我國資通訊產業優勢，促進醫療與科技跨域合作，打造具國際競爭力之智慧醫療應用生態系，並推動臺灣數位醫療解決方案走向國際。