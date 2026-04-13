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心臟血管畸形引發不適 導管栓塞手術2小時重獲「心」生

中央社／ 嘉義縣13日電

蘇先生因心律不整電燒手術後持續有心雜音，大林慈濟醫院心臟科醫師診斷患「巨大先天性冠狀動脈廔管」心血管畸形，近日採用心導管栓塞手術治療，僅2小時讓他就重獲「心」生。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，51歲蘇先生長年飽受心跳異常困擾，健檢發現有心雜音，因同時有心律不整且頻繁發作，在接受電燒手術治療後雖心律不整明顯改善，但心雜音持續存在，且隨著年紀越來越大，體能也下降。

日前蘇先生至大林慈濟醫院就醫，小兒心臟科及心臟內科團隊聯手診斷出蘇先生罹患罕見「巨大先天性冠狀動脈廔管合併大型血管瘤」，並在心臟內科醫師李易達與小兒心臟科醫師劉瑋莉合作下，以心導管栓塞手術成功阻斷廔管，讓他在2小時內重獲「心」生。

劉瑋莉表示，手術當天患者在局部麻醉的情況下保持清醒，於術中置入栓塞裝置後，封堵效果極佳，從冠狀動脈攝影可見已完全阻斷廔管無異常血流。患者下午2時進導管室，下午4時前就完成手術，現已出院恢復正常生活。

劉瑋莉說，冠狀動脈負責供應氧氣給心肌，但病人的冠狀動脈卻長出一條異常的廔管直接連通至心臟腔室或大血管，形成了一條不該存在的「秘密通道」，因而導致病人種種不適。

劉瑋莉指出，這條廔管會「偷走」原本流向心肌、提供營養的血液，會進而引發心肌缺氧、心臟擴大、心衰竭等症狀，甚至可能形成血管瘤，而增加其他併發症的風險。

劉瑋莉強調，發生冠狀動脈廔管初期幾乎沒有症狀，如被醫生告知有心雜音，或是有不明原因胸悶、胸痛、心悸或心跳不規則，請盡快就醫檢查，如有已知的冠狀動脈廔管，即使是小型無症狀，醫師評估暫不需手術處理，也應定期追蹤。

心臟 心血管疾病 冠狀動脈

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