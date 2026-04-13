快訊

TVBS裁員資深主播也中！她憶職涯困境：用人生成就公司 卻沒留下自己名字

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

聽新聞
0:00 / 0:00

寵物用藥新制暫緩 韓國瑜表態：寵物的生命不該被迫承擔風險

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

寵物用藥新制原訂7月1日上路，引發飼主與獸醫師反彈。立法院長韓國瑜今天在臉書表態，相關單位雖已宣布暫緩實施，但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。韓還強調「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。

韓國瑜在臉書表示，在朝野氣氛緊繃、政治對抗持續升溫的當下，政治攻防或許佔據了媒體焦點，但在喧囂之外，那些與民生息息相關的法規制度，才是我們真正不能停下的腳步。

韓國瑜說，原定7月1日上路的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，因配套措施不足、採購流程繁瑣，引發獸醫界、飼主與動保團體的廣泛疑慮。新制要求，人用藥品需先登錄為「動保藥品」，藥商才能供應給獸醫院。若未完成登錄，獸醫師便無法在診所預先備藥。原先在品項清單裡面的701項，有超過八成藥品仍未登錄，在現行條件下，短時間全面到位的難度想當高，恐造成用藥的空窗期。

韓國瑜說，這樣的制度設計，確實可能在臨床現場與實際需求之間產生落差。當動物需要即時用藥時，獸醫師卻無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間。

韓國瑜說，在各界持續反映下，相關單位已宣布暫緩實施，並承諾重新檢討配套措施。但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。

韓國瑜強調，今天能安心使用的藥物與疫苗，多半建立在動物實驗的基礎上。正因如此，當動物成為需要被醫療照護的一方時，更應確保制度不會反過來限制其獲得即時治療的機會。「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。

寵物 韓國瑜 獸醫師

延伸閱讀

動物用藥新制惹議今開會研商 毛孩現身場外「抗議」

寵物用藥新制爭議…衛福部6點聲明 挺701項人藥供動物使用

懶人包／寵物用藥新制7月上路今拍版？直播網址、各界意見看這裡

備藥不易 寵物用藥新制 獸醫籲暫緩

相關新聞

寵物用藥新制暫緩 韓國瑜表態：寵物的生命不該被迫承擔風險

寵物用藥新制原訂7月1日上路，引發飼主與獸醫師反彈。立法院長韓國瑜今天在臉書表態，相關單位雖已宣布暫緩實施，但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。韓還強調「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。

羅東林場「水下大掃除」80釣友移除百尾外來魚 65公分泰國鱧落網

為守護羅東林業文化園區水域生態，林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，透過移除行動，期盼能夠為原生魚種騰出生存空間，也呼籲大家切勿隨意放生，守護自然環境。

「南蛇交纏」墾管處技士意外捕捉畫面 獲世界攝影大獎銀牌

墾丁國家公園管理處遊憩服務科技士楊政峰平日喜愛攝影與生態觀察，也擅長寫作，近日以一張「南蛇交纏」照片投稿參加世界攝影大獎春季賽的生態組，拿下銀牌，這張照片不是他等待、埋伏與偽裝拍攝到的也意外成為得獎機緣。

貓奴們可能一直餵錯了 日專家揭貓咪剩飯之謎：不是因為吃飽

許多貓主人都有共同的煩惱：精心挑選的高級罐罐，貓咪往往吃幾口就走掉，剩下大半碗任其乾掉、浪費。過去我們總以為是貓咪胃口小或是太挑食，但日本岩手大學（Iwate University）的最新研究指出，貓咪不一定是「吃飽了」，而是因為牠們對食物氣味產生了「嗅覺習慣化（俗稱嗅覺疲勞）」。

遠雄海洋公園「海豚秀」退場了 背後有守護生命的故事

遠雄海洋公園海洋劇場陪伴遊客近十年的海豚表演「跳浪奇緣」已畫下句點，遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁說，這不只是演出的結束，而是轉變為保育工作，「我們花了4年準備，讓5隻海豚從表演者回到被理解、被守護的生命」，要成立亞洲海豚最大的保育基地，未來讓大眾透過多認識鯨豚生態。

落難黃金鼠重獲新生 動保處提醒飼養倉鼠5重點

4月12日為「國際倉鼠日」，新北市動保處提醒民眾，倉鼠雖體型小巧，仍具完整飼養需求，應落實正確飼養觀念與責任照護。日前有一例寵物黃金鼠因照顧不當險些喪命，經妥善醫療與照護後才順利康復，飼養倉鼠應掌握5項重點，一鼠一籠、提供遊具、不可水洗、不可亂餵食、檢查籠具防逃脫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。