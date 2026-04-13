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清輸尿管結石免體外猛震 這手術一次可解除危機

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹45歲男因血尿、左腰痛就醫，檢出左側約1.3公分結石併多顆小結石。圖／醫院提供
新竹45歲男因血尿、左腰痛就醫，檢出左側約1.3公分結石併多顆小結石。圖／醫院提供

新竹45歲男因血尿、左腰痛就醫，檢出左側約1.3公分結石併多顆小結石，經2次體外震波碎石未明顯改善，改採軟式輸尿管鏡手術，約2小時清除36顆結石，術後隔天即可出院，病患不再疼痛。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師王曦賢表示，體外震波碎石術雖為非侵入性治療，但其主要作用為將結石擊碎，無法直接清除碎石，患者仍須仰賴大量飲水自行排出，過程中可能出現疼痛或結石殘留。體外震波碎石術適用於小於2公分結石 但因病人不同身體狀況可能影響碎石成功率，如肥胖、結石本身硬度或結石位置等因素。

王曦賢表示，術前電腦斷層發現患者雙側腎臟與輸尿管均有結石，不適合採體外震波碎石，以免引發雙側阻塞、損及腎功能。經溝通後改以軟式輸尿管鏡手術，一次清除約36顆結石，降低風險。

王曦賢指出，軟式輸尿管鏡逆行性腎臟內取石手術，利用細長內視鏡經尿道進入泌尿道，直接將結石擊碎並取出，此手術與體外震波碎石術相比有更好的結石廓清率、較低的腎臟出血風險，手術無傷口 。雙側腎結石屬於高風險病況，因雙側同時阻塞可能導致急性腎衰竭、嚴重尿毒症及敗血症，潛伏致命風險。慢性雙側結石若未處理，會造成腎水腫、反覆感染，甚至永久性腎功能受損。

王曦賢提醒，腎結石成因多元，包括高鹽、高蛋白飲食、水分攝取不足、體重過重、慢性疾病如糖尿病、痛風、內分泌異常及反覆泌尿道感染等，甚至與家族遺傳亦有關聯，臨床上不少患者因水分攝取不足而增加結石形成機率。

預防腎結石的關鍵在於日常生活管理，建議每日攝取水分2500至3000毫升，維持均衡飲食並規律運動；術後則需依醫囑短期使用預防性抗生素，並持續補充水分，以降低感染與復發風險。若出現血尿、腰部疼痛等症狀，應儘早就醫檢查，透過適當影像工具精準診斷，及早介入治療，才能避免結石惡化對腎臟功能造成不可逆的傷害。

王曦賢提醒，臨床上不少患者因水分攝取不足而增加結石形成機率。記者郭政芬／攝影
王曦賢提醒，臨床上不少患者因水分攝取不足而增加結石形成機率。記者郭政芬／攝影

中國醫藥大學 新竹

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