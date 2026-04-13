破解癌轉移關鍵！國衛院揪出癌細胞「類阿米巴式遷移」模仿白血球前進

癌症早期發現，大多能有效治療，但若癌細胞轉移，可能凶多吉少。國衛院長司徒惠康表示，腫瘤並非癌症最可怕之處，高達90%病患死於轉移。國衛院研發團隊鑑定出驅動癌症轉移關鍵標靶蛋白MYADM，首度揭開癌細胞「偽裝潛行」的機制，為阻斷轉移、提升存活率帶來新契機。

這項研究發現，一種與骨髓細胞發育相關的跨膜蛋白質MYADM，竟是驅動癌細胞轉移的核心關鍵。國衛院癌研所所長查岱龍指出，癌細胞會「借用」人體免疫細胞的移動能力，透過MYADM活化RhoA訊息傳導路徑，使自身具備類似白血球的「類阿米巴式遷移」能力，得以在組織間靈活穿梭，進一步侵襲並擴散至全身器官。

研究團隊從超過千個與白血球移動相關的基因中，篩選出14個與癌症轉移密切相關的基因，最終鎖定MYADM為核心調控因子。當癌細胞大量表現MYADM時，會啟動下游RhoA訊號，使細胞產生「膜起泡」現象，形成突起結構，讓癌細胞在血流中不易被破壞，同時提升黏附、穿透與移動能力。

查岱龍表示，這種「類阿米巴式遷移」原本是白血球在體內巡邏、防禦外敵的重要機制，但是癌細胞卻將這套機制「反向利用」，不僅提升移動效率，更能躲避免疫監控，形同披上隱形斗篷。癌細胞會「借用」這種機制，藉由過度表現MYADM蛋白與調節蛋白RhoGDI結合，促使RhoA蛋白質釋放並轉化為活性狀態。

更關鍵的是，MYADM還能幫助癌細胞獲得「抗失巢凋亡」能力。一般細胞一旦脫離原本環境會自然死亡，但帶有高表現MYADM的癌細胞，卻能在血液循環中長時間存活，大幅提高轉移成功率，成為癌症惡化的重要推手。這種方式讓癌細胞在循環系統中存活更久，增加成功轉移的機率。

查岱龍強調，MYADM高度表現與多種癌症的不良預後密切相關，包括乳癌、肺癌、腎癌及淋巴癌等。患者若腫瘤中MYADM表現量高，術後復發風險顯著上升，整體存活率也相對較低。

團隊發現，這類高MYADM表現的癌細胞，對RhoA抑制劑具有高度敏感性，顯示MYADM可望成為精準用藥的重要生物標記。若藥物直接抑制MYADM，能有效誘導癌細胞凋亡，且對正常免疫細胞影響有限，顯示其具備「高專一性、低副作用」的潛力，這項發現揭露了癌症轉移的新路徑，也為臨床治療帶來新策略。

大數據分析證實，MYADM是預測多種實體腫瘤惡化與轉移的重要臨床指標，國衛院的研究成果已刊登於國際權威期刊《Cancer Research》，揭示癌細胞轉移的新機制，也為癌症治療提供全新方向。司徒惠康強調，隨著精準醫療時代來臨，從「殺死腫瘤」走向「阻止轉移」，將成為未來抗癌戰略的重要轉變。