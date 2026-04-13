樹豆高營養卻難料理 台東農改場成功研發即食品

樹豆是一種具高營養價值的傳統原鄉作物，也稱「勇士豆」，卻不易料理。農業部台東區農業改良場成功研發出即食品，方便成為許多中式餐點餡料。

農業部今天發布新聞稿，介紹東農改場「即食夯樹豆」加工技術，並推出點心食譜供民眾參考。

台東農改場說，樹豆營養豐富，符合銀髮友善食品需求，能適時補充蛋白質及膳食纖維，但其籽實種皮堅硬，往往需搭配壓力鍋等特殊設備，以長時間燉煮才能熟透，料理方式多侷限於原民部落的樹豆排骨湯，難以推廣至大眾市場。

台東農改場說，新研發的「即食夯樹豆」突破烹飪門檻，不僅保留樹豆高蛋白、高膳食纖維及低鈉的營養優勢，更大幅縮短消費者的料理時間，免去繁瑣的炊煮工作，產品可直接食用，也可廣泛應用於烹煮、鹹點或甜品，為樹豆產業開創多元加值契機。

台東農改場也公開樹豆鹹味餡料製作方式，可製作水餃或包子等中式點心，方便民眾在家料理。

台東農改場說，「即食夯樹豆」加工技術已授權給台東縣太麻里地區農會，盼透過便捷的即食特性，讓這樹豆走入一般消費者的家常餐桌，也可成為水餃、包子等餡料。

台東農改場公開「樹豆鹹點心」創意食譜，食材包括：青江菜或高麗菜400g、即食樹豆50g、紅蘿蔔50g、乾香菇18g、香菇素料75g、肉或豆製品60g及適量調味品（植物油、鹽、香菇素蠔油、胡椒粉、香油）。

作法為乾香菇與即食樹豆復水後，將香菇剁碎，即食樹豆壓扁備用，接著將蔬菜（青江菜或高麗菜）汆燙壓乾水分並剁碎，並以油炒香樹豆與香菇等食材，再拌入瀝水蔬菜、紅蘿蔔、素料、肉或豆製品，與調味料一同炒熟拌勻備用，最後準備水餃皮或包子皮，將炒熟餡料填入，收口後進行炊蒸或水煮即完成。

台東農改場說，透過加工技術的創新，樹豆不再只是部落的專屬食材，除了水餃、包子外，樹豆餡料還可延伸應用於鹹湯圓、蒸餃、腸粉、脆皮鹹水餃或燒賣等中式點心，大幅提升樹豆的食用性與市場競爭力。