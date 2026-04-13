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看鄧紫棋演唱會都是背影！她買4800元看台區視線被擋 還遭嗆：站是權利

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧紫棋在台北大巨蛋連開4天演唱會。圖／LIVE NATION TAIWAN提供
鄧紫棋在台北大巨蛋連開4天演唱會。圖／LIVE NATION TAIWAN提供

香港歌手鄧紫棋上周在台北大巨蛋連辦4場演唱會，吸引了眾多粉絲前來參加。然而，一名女網友在論壇Dcard上發文抱怨，表示自己在演唱會上的體驗被其他觀眾的行為徹底破壞，讓她「聽了一肚子悶氣」。

這名網友表示，當晚她和丈夫買了4800元的看台票，原本期待能好好欣賞偶像的表演。她強調，這次的抱怨與鄧紫棋本人無關，並表示自己非常喜歡這位歌手。然而，當演唱會進行到一半時，事情卻開始變得不愉快。

她提到，在鄧紫棋唱到一首帶動氣氛的歌曲時，邀請觀眾起立，一起感受音樂的節奏。當歌曲結束後，大部分觀眾都坐回座位，但坐在他們前方的兩名觀眾卻依然站立不動，完全擋住了她和丈夫的視線。出於無奈，她禮貌地請對方坐下，但對方竟然搖頭拒絕。

接下來的幾首歌曲中，這兩名觀眾依然堅持站立，當她再次請求對方坐下時，卻遭到冷嘲熱諷，甚至被指責「沒有勇氣站是你的問題」。更讓她無法接受的是，其中一人還轉頭用「教育」的口吻繼續指責她，並強調站著是自己的權利。

「我和先生都說得很清楚了，如果想全程站著應該去搖滾區，而不是在看台區擋住其他人的視線，但對方完全不聽，還反問我們『票上有寫不能站嗎？』甚至說『你腳斷了嗎？站不起來嗎？』」女網友憤怒地表示，這樣的行為實在太自私，完全不顧其他觀眾的感受。

貼文一出，引發網友熱烈討論。許多網友對這兩名堅持站立的觀眾表達不滿，認為他們「沒水準」、「不懂得顧及他人感受」。有網友直言：「別人都坐下了，就剩他們還站著，完全沒在讀空氣！」

然而，也有部分網友對此抱持不同看法。他們認為演唱會本來就是一個讓人盡情嗨的場合，站著並沒有錯。「演唱會又沒規定不能站，你不想站是你的問題。」有網友甚至表示：「如果我買到票，我也想站著嗨，不然去演唱會幹嘛？」

此外，也有網友將矛頭指向主辦單位，認為主辦方應該明確規範哪些區域可以站立、哪些區域需保持坐姿，而不是讓粉絲自行爭執。「主辦單位只顧賺錢，卻不顧場地秩序，這才是問題根源。」

鄧紫棋 演唱會 粉絲 台北

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