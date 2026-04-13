馬桶黃垢刷不掉？家事達人噴1物輕鬆解決：1小時後全清光

生活達人陳映如近日在臉書分享一段「跨海救援」經驗，指出住在英國的外甥女搬進新租屋處後，發現馬桶內有明顯污垢，嘗試多種清潔劑仍無法去除，讓人相當困擾。她得知後立刻提供解法，直言其實不必費力刷洗，也能輕鬆處理。

她表示，自己只使用「檸檬酸」就成功清除頑垢。方法相當簡單，只需將檸檬酸撒入馬桶內，輕刷幾下後靜置約一小時，原本怎麼刷都刷不掉的污漬就能順利去除。她也笑說「阿姨還是有兩把刷子」，分享這個實用又省力的小技巧。

陳映如進一步解釋，像英國這類「硬水地區」，馬桶內常見的其實是水垢，而非一般髒污。水垢屬於偏鹼性的礦物質沉積，用一般清潔劑效果有限，但透過酸性物質如檸檬酸或白醋，能有效分解並清除。她也提醒，若水垢較嚴重，可延長浸泡時間，平時定期保養更能避免堆積。

除了檸檬酸清潔法外，也曾有網友在臉書社團分享實用產品，大讚全聯販售一款清潔劑效果驚人。原PO表示，暑假後回宿舍發現馬桶出現難以刷除的陳年污垢，嘗試多次仍無法清除，甚至不敢用手深入刷洗，讓人相當崩潰。

該網友指出，自己在睡前倒入清潔產品後，隔天幾乎未刷洗就恢復乾淨，連原本最難處理的污垢也完全消失，直呼是「懶人救星」。貼文也引發共鳴，不少人分享其他方法，包括使用過碳酸鈉、漂白水，或以浮石清潔頑固污垢，顯示面對不同類型髒污，民眾也發展出各種應對方式。