快訊

TVBS裁員資深主播也中！她憶職涯困境：用人生成就公司 卻沒留下自己名字

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

聽新聞
0:00 / 0:00

走路腳像被磁鐵吸住 7旬翁頻跌倒尿失禁竟是常壓性水腦症作祟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院神經部醫師黃羿豪透過腦部磁振造影影像，說明常壓性水腦症的診斷重點。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院神經部醫師黃羿豪透過腦部磁振造影影像，說明常壓性水腦症的診斷重點。圖／新竹台大分院提供

新竹72歲王翁近半年頻繁跌倒、走路變慢，記憶力明顯退化，甚至出現尿失禁，醫師發現王翁走時雙腳難以正常抬離地面，彷彿被磁鐵吸附在地板上，呈現典型「磁性步態」，腦部電腦斷層檢查後，影像顯示雙側腦室不成比例擴大，確診為「常壓性水腦症」。

新竹台大分院神經部醫師黃羿豪指出，常壓性水腦症好發於60歲以上族群，盛行率隨年齡增加。常壓性水腦症典型症狀包括步態不穩、頻繁跌倒、記憶力退化及尿失禁，約90%病人以步態異常最先被察覺。

黃羿豪說，此疾病為腦脊髓液循環與吸收功能異常，導致腦室內液體累積。疾病可分為原發性與次發性，次發性常見於曾有腦出血、腦部外傷、腦炎或腦腫瘤手術史的病人。研究顯示，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖及飲酒習慣可能增加發生風險。

影像檢查有助診斷，仍需透過腦脊髓液引流測試，評估分流手術後的改善程度，作為治療的重要依據。醫療團隊為王翁安排住院腦引流脊髓液。引流後，反應力與行走速度明顯進步。

再經神經外科醫師評估後接受腦室腹腔分流手術，術後追蹤顯示，步態穩定度提升，尿失禁情況改善。現行分流手術成功率超過9成，多數病人症狀可獲得改善。

黃羿豪提醒，長者若出現反覆跌倒、走路變慢、記憶退化或排尿控制異常，不應僅視為自然老化。常壓性水腦症屬可治療疾病，及早診斷與介入，有機會改善日常生活功能，維持良好生活品質。

尿失禁 新竹 腦部

延伸閱讀

每周2天4千步 就能降心血管風險

台灣女性10大私密處困擾 醫：「乾澀」、「漏尿」屬功能退化

腦出血症狀別輕忽！網友熱議六大警訊及時救命

不用輔具 行動不便長輩 近5成拒拐杖

相關新聞

強颱辛樂克35年來最強4月颱 粉專：今年風王應該妥妥的

颱風辛樂克昨天下午2時增為強烈颱風，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱辛樂克昨晚8點近中心風速達每秒60公尺，成為1991年以來最強4月颱，也就是35年以來最強4月颱。

破解癌轉移關鍵！國衛院揪出癌細胞「類阿米巴式遷移」模仿白血球前進

癌症早期發現，大多能有效治療，但若癌細胞轉移，可能凶多吉少。國衛院長司徒惠康表示，腫瘤並非癌症最可怕之處，高達90%病患死於轉移。國衛院研發團隊鑑定出驅動癌症轉移關鍵標靶蛋白MYADM，首度揭開癌細胞「偽裝潛行」的機制，為阻斷轉移、提升存活率帶來新契機。

一顆差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

2025年藥品銷售排行榜出爐，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，去年銷售金額達56億多元。健保雖已將「泰格莎」納入給付，但仍有肺癌患者不符合給付條件須自費用藥。醫師發現，不少肺癌患者為了自費用藥，不惜到大陸「跨海買藥」，只因大陸藥費較便宜。醫界表示，衛福部健保署應放寬給付條件，讓更多患者可以用藥。健保署表示，近日已著手研議放寬事宜。

看鄧紫棋演唱會都是背影！她買4800元看台區視線被擋 還遭嗆：站是權利

香港歌手鄧紫棋上周在台北大巨蛋連辦4場演唱會，吸引了眾多粉絲前來參加。然而，一名女網友在論壇Dcard上發文抱怨，表示自己在演唱會上的體驗被其他觀眾的行為徹底破壞，讓她「聽了一肚子悶氣」。

日本酒店風？這2日系服「八大女穿的」網提醒去日本別亂買

有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了兩張照片，引發網友熱烈討論。她在貼文中表示，自己最近想嘗試細肩帶長洋裝的風格，但卻因穿著場合感到困擾。她提到：「最近想走這種風格，但在日本穿感覺露太多，在台灣穿又太華麗？只能在店裡穿了嗎？」並補充說，這些服飾受到日本男性的喜愛。 貼文中附上的照片顯示，這些服飾來自日本購物網站「sifeel」與「sugar」，款式以性感為主，包括背部大面積鏤空設計及隱約露出事業線的細肩帶長洋裝。此類衣服的設計風格引起網友對於穿著場合適宜性的討論。 部分網友指出，這類服飾主要是針對日本酒店女性設計的，因此在日本可能會被聯想到特定職業。有網友留言提醒：「這兩個品牌是日本從事八大的女生穿的唷，所以很看場合。」 也有不少人認為，

下午喝咖啡晚上睡不著？當心陷入「睡眠三明治效應」醫曝這時間後別喝

喝咖啡和酒精可能影響睡眠品質，醫學專家指出，咖啡因引發「睡眠三明治效應」，並且酒精雖能助眠，但會破壞睡眠循環，整體睡眠質量下降。建議午後3點後避免咖啡因，並考慮戒酒改善睡眠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。