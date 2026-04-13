美伊談判破裂 綠色和平籲落實能源國防自主、擺脫化石燃料依賴

美國與伊朗在巴基斯坦首都舉行談判於12日宣告破局後，戰爭局勢再度升溫，美國甚至將封鎖荷姆茲海峽。綠色和平表示，這場戰爭已讓環境受到極大的破壞與衝擊，化石燃料是衝突的根源，戰爭加劇了氣候與能源危機，呼籲各國重回外交談判，也呼籲各國落實能源國防自主，擺脫化石燃料依賴。

綠色和平氣候與能源專案負責人張皪心表示，韓國政府已經因應美伊戰爭引發的能源危機，將加大力道推動再生能源，定義綠電為國防關鍵，目標2030年要倍增裝置容量達100GW。台灣政府應要把握佈局再生能源轉型重要契機，將綠電從單純的減碳工具提升為國防關鍵，利用風能、太陽能與地熱等本土能源提升台灣的能源自主性。

張皪心說，短期內應該要針對高耗能產業，合理反映化石燃料成本在工業電價上，促使企業轉向再生能源使用。針對半導體等關鍵產業，應引導在科學園區建置獨立微電網與儲能系統，確保在戰爭或自然災害等極端情況能源中斷時，產線具備自主運作韌性，且不與民爭電。另應鬆綁現有法規，簡化再生能源併網流程，讓屋頂光電先行。

綠色和平減塑專案經理張凱婷表示，面對台灣當前的塑膠之亂，政府宣布每月要增產12.5億個塑膠袋，在國際石油與原物料已經短缺的現況下，將珍貴的資源拿去製作塑膠袋，是非常不必要的浪費，政府應設定石化產能以及塑膠原料的優先順序，確保優先供應給醫療防護、半導體高階材料等減少不必要的進口依賴；同時也應趁此時加速「推動資源循環推動法」修法，要求零售業者推動重複使用計畫。

張凱婷指出，在塑膠可能缺貨的情況下，除鼓勵民眾自備容器外，也應研擬自備容器購物獎勵，並且增加循環容器的優惠。環境部此前規畫的3年推動循環杯計畫，今年已屆滿3年，應加速更新循環杯推廣路徑。藉由建立不過度依賴石油進口的循環系統，才能打造一個即便國際動盪，民生物價與生活品質也能照常運作的生活。

綠色和平媒體與推廣經理陳瓊妤說，國際原油價格高漲，台灣目前由中油吸收大部分的漲幅，從開戰至今已吸收金額90.6億元。然而透過國營事業中油和台電間的帳務轉移，來維持短期電價與油價的穩定，本質上還是由全民納稅買單。建議政府應該適時透過價格趨勢，引導大眾減少使用化石燃料，例如增加誘因，鼓勵使用大眾運輸工具，如果一直持續補貼，讓社會對能源危機無感，繼續維持傳統的燃油消耗，將導致能源壓力更難緩解，錯失能源轉型契機。