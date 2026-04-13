塑膠袋之亂／我乙烯聚合物3月出口仍暴增 環團指廠商後方吃緊前方緊吃

當前美伊戰事引發全球供應鏈高度緊張，國內針對塑膠袋、一次性醫療用品等民生物資的供給產生嚴重焦慮。環境權保障基金會今表示，主要塑膠原料今年3月份出口量與去年同期相較，除了環氧樹脂與聚酯類呈現衰退之外，乙烯聚合物、苯乙烯聚合物、氯乙烯聚合物等出口量皆顯著增加，其中乙烯聚合物出口量增幅超過26%，要求暫緩並檢討中油增量供應石化上游原料的政策。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，今年3月與去年同期相較，作為塑膠袋主要原料的乙烯聚合物出口增加1.9萬餘噸，增幅超過26%；丙烯聚合物出口增加6600餘噸，增幅達14.7%；多數為保麗龍及ABS的苯乙烯聚合物則增加4800餘噸，增幅約3.9%；主要為PVC的氯乙烯聚合物增加7500餘噸，增幅超過7.5%。

許博任指出，我主要出口增量對象國家為中國大陸，與去年同期相較，３月份出口至中國大陸的乙烯聚合物增加8200餘噸，增幅達22.5%；丙烯聚合物增加9300餘噸，增幅達36.3%；苯乙烯聚合物增加6100餘噸，增幅約17%。而氯乙烯聚合物主要增量出口對象為印度，增量1萬餘噸，增幅接近50%；以及孟加拉增量8000餘噸，增幅達65%。

許博任說，當前塑膠原料內需陷入供給不足焦慮，出口量卻暴增的現象，認為應該是由於原本出口就占7成銷量的國內廠商，趁低迷多年的塑膠原料國際市場難得高漲，因而增量出口所致。然而，政府目前的穩定石化上游原料供給的政策，是以提前結束中油四輕歲修，增加工安與環境風險以及中油虧損為代價，不應成為少數廠商「後方吃緊，前方緊吃」獲取出口暴利的墊腳石。

環境權保障基金會呼籲，政府應暫緩並檢討中油增量供應石化上游原料的政策，讓四輕完成既定的歲修工作，減少中油負擔無謂虧損，另也強力要求主要廠商減少出口，優先確保國內醫材等核心關鍵需求供應無虞，並擴大獎勵減少一般消費的塑膠包材、塑膠袋等一次性塑膠使用，以強化我國面對供應鏈地緣政治風險的韌性。