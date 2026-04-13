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白沙屯媽進香「鐵公路齊開」疏運近12萬人比去年多4成
2026年白沙屯拱天宮媽祖進香已於昨天深夜11時55分正式登轎出發，此次活動有逾46萬人參與，交通部祭出「鐵公路齊開」疏運策略，昨天總計疏運11萬5842人次前往白沙屯，較去年8萬3209人次增加39%。
交通部表示，為協助香燈腳們可順利參與本次宗教盛事，延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，在台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層運具聯防備援策略下，今年也全力投入疏運。
在台鐵以加開班次、加掛列車及對號車增停等方式，搭配公路局開闢「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」直達客運路線，輔以高鐵加開班次，全力協助疏運工作。據交通部統計，4月12日總計疏運11萬5842人次前往白沙屯，較去年8萬3209人次增加39%，再次突破去年成績。
根據統計，台鐵白沙屯站已加開49列次、加掛43列次，並增停5列次，總計已逾9萬1600人次進出，較去年疏運6萬5931人次，增加39%。
高鐵苗栗站進出站約1萬6863人次，與去年5月1日（白沙屯媽祖起轎日）運量1萬2344人次相較，增加4519人次，成長37%，為苗栗站歷史總運量第一；另高鐵苗栗站出站約1萬1301人次，也與去年5月1日運量9046人次，成長2255人次，增加25%，為苗栗站「出站」歷史最高運量記錄。
公路局公路客運接駁部分，原訂昨中午12時發車，因應人潮提早至9點開始，並開出232班次，接駁7379人次，較去年4934人次增加2445人次，成長49.6%。
交通部建議，民眾可多搭乘公共運輸，進香期間搭乘公共運輸省時又方便，並可依據氣象署提供即時氣象做好相關防曬措施，適時補充水分，注意交通安全，陪伴媽祖「勇」敢前行。
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