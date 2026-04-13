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老花眼也能看中醫 新營醫院推「穴位組合治療」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院推出「穴位組合治療」，讓老花眼患者也能藉由中醫治療，守護患者靈魂之窗。記者謝進盛／翻攝
衛福部新營醫院推出「穴位組合治療」，讓老花眼患者也能藉由中醫治療，守護患者靈魂之窗。記者謝進盛／翻攝

顛覆外界認知，衛福部新營醫院新推出「穴位組合治療」，讓老花眼患者也能藉由中醫治療，守護患者靈魂之窗。

衛生福利部新營醫院中醫科醫師陳建閔指出，許多人年過40發現自己看近模糊、對焦延遲、對光線敏感且雙眼容易疲勞時，腦中浮現第一個反應是該去配老花眼鏡，但可能不知道，中醫也能治療老花眼。

他指出，老花並非不可逆絕症，而是視覺調節能力衰退；近期新營醫院中醫團隊創新推出的「老花眼穴位組合療法」，即是透過系統性針灸介入，幫助患者「主動」重拾視覺調節能力，而非只是「被動」的依賴光學矯正，為民眾開啟視力照護的新思維。

醫院結合臨床視光檢查「調節幅度(Amplitude of Accommodation)」指標，統計數據顯示針灸能顯著活化視覺皮質。

陳建閔指出，一般來說，眼鏡是輔助器材，而針灸是從調節氣血著手，藉由穴位刺激，改善眼睛周圍的血液循環，進而改善視力。

新營醫院中醫科醫師胡承暉更將針灸治療標準化且客製化，以3大治療方式改善患者視覺。

1. 一般針灸對於視覺疲勞的修復與延緩老花的加深，通常會採用「局部取穴」加上「遠端配穴」的方式，穴位選擇有眼睛周圍的攢竹穴、魚腰穴、太陽穴，以及位於四肢的養老穴、足三里穴、光明穴、太衝穴。藉由針灸疏通經絡，放鬆眼部緊繃肌肉，以達維持視力清晰。另外，美顏針也可以更精細舒緩眼周肌肉，改善長期用眼疲勞。

2. 特殊眼針療法在中醫領域屬於較為進階且專業技術，除針具的用不同於一般針灸，穴位選擇與針刺深度亦需經過醫師審慎評估；藉由眼針療法改善眼底供血，提升感光細胞的活性，用於治療乾眼症、黃斑部病變、青光眼或是視神經萎縮等困難眼疾。

3. 若對於眼睛周圍針灸有恐懼感或是長期服用抗凝血劑長輩，亦可嘗試非侵入性雷射針灸，藉由低能量雷射（LLLT）刺激眼周穴位，促進局部血液循環，改善睫狀肌調節能力，進而減緩老花加深。

陳建閔說，中醫治療老花眼的價值，在於提供眼鏡以外另一種選擇，特別是針對初期老花或不想太早戴眼鏡的族群。

另外過度用眼導致調節力提早疲勞者的3C低頭族、40至55歲，剛剛開始感覺看近模糊者、需要長時間近距離精準工作者，或伴隨有乾眼、眼壓高、頭痛等症狀者，陳建閔表示，診間裡常有40出頭的壯年族群，因長期使用3C產品導致老花提早報到，透過針灸治療後，閱讀時間拉長且視力不再模糊，眼睛乾澀痠痛也獲得改善。

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