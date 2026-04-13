快訊

2026白沙屯媽祖現在在哪裡？看粉紅超跑GPS定位、進香直播 手機也能追

民眾黨中評會今討論李貞秀案 黃國昌表態：李未達到不分區立委標準

2026亞洲最富有20大家族出爐！台灣蔡家上榜 「1.09兆資產」奪第六

聽新聞
0:00 / 0:00

老人才傳LINE？年輕人聊天改用3大APP 網全點頭：只剩公司在用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少年輕人認為用LINE已經過時。 圖／AI生成
不少年輕人認為用LINE已經過時。 圖／AI生成

近年通訊軟體使用習慣出現變化，一名女子聽說「現在年輕人已經不太用LINE」時，原本以為只是玩笑，但隨著越來越多人提及，加上自身觀察後發現確有其事，讓她不禁好奇，如今年輕族群究竟都使用哪些App聊天，於是發文詢問，引發熱烈討論。

該名網友在Threads表示，過去被視為主流的LINE，在年輕人之間的使用頻率似乎逐漸降低，不少人改以其他通訊軟體聯繫朋友。貼文曝光後，許多網友分享家中孩子的使用習慣，指出國高中生普遍偏好Messenger、Instagram（IG）及Discord，甚至有人直言，LINE已逐漸變成「大人或工作用的App」。

留言區中，不少人也分享實際經驗，有人表示家中晚輩多使用Messenger或IG互動，也有人指出Discord在學生族群中特別受歡迎。「我家國中生最常用的是discord」、「我表妹們（國/高中）都是用Messenger」、「IG比較可以看看誰上線，LINE沒辦法，各自有好處啦」、「我兩個女兒是IG、Messenger。極少使用LINE這種是與家族群組，她們頂多看一下」。

還有網友提到，LINE帳號幾乎只剩公司群組在使用，與朋友之間的日常聊天早已轉移到其他平台。也有人開玩笑說，「都用心電感應、通靈、讀心術」、「我都用飛鴿」、「我都是託夢的」、「因為沒有人用LINE跟我聯絡了，都改用通靈感應」、「我都用瓶中信漂流」。

有網友分析，LINE之所以越來越少人用，是因為太占手機空間、備份又麻煩，加上有些功能還要付費，讓年輕人用起來意願降低；再加上長輩和公司都在用，久而久之就變成偏工作聯絡的工具了。

LINE Messenger

相關新聞

強颱辛樂克35年來最強4月颱 粉專：今年風王應該妥妥的

颱風辛樂克昨天下午2時增為強烈颱風，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱辛樂克昨晚8點近中心風速達每秒60公尺，成為1991年以來最強4月颱，也就是35年以來最強4月颱。

強颱辛樂克「又強又大」 賈新興：今明悶熱、下周一全台有雨

周三起兩波鋒面影響，加上20日起有水氣移入，天氣要變了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天各地天氣晴朗悶熱，午後山區有零星短暫雨。15日及18日午後受微弱東北風影響；20日受水氣移入影響，全台各地有雨。

腎臟科醫師點名：這2種麵是「高鈉地雷」 吃一碗就爆表

台灣被譽為「牛肉麵王國」，麵條吸附湯汁的油脂與香氣，吃起來風味濃郁，但也容易攝取過量的鈉。腎臟科醫師洪永祥指出，牛肉麵、大腸麵線、燙青菜是傷腎地雷，重鹹、重口味易加重身體負擔。除了高鈉，熱量也高達800大卡以上，油脂量相當可觀。

一顆差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

2025年藥品銷售排行榜出爐，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，去年銷售金額達56億多元。健保雖已將「泰格莎」納入給付，但仍有肺癌患者不符合給付條件須自費用藥。醫師發現，不少肺癌患者為了自費用藥，不惜到大陸「跨海買藥」，只因大陸藥費較便宜。醫界表示，衛福部健保署應放寬給付條件，讓更多患者可以用藥。健保署表示，近日已著手研議放寬事宜。

求健保用藥！肺癌患者切腦竟成植物人病逝 健保署：持續討論檢驗方式

依健保給付泰格莎規定，需經肺癌腫瘤組織切片，或肋膜腔積水、腹部積水的細胞檢測，證明患者帶有EGFR等基因突變，才能獲得給付。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，有些患者無法進行組織切片，或積水中細胞量少，根本無法檢出，導致健保無法給付用藥。醫界呼籲，衛福部健保署應放寬血液基因檢測，方便患者用藥獲得健保給付，保障患者權益。

下午喝咖啡晚上睡不著？當心陷入「睡眠三明治效應」醫曝這時間後別喝

喝咖啡和酒精可能影響睡眠品質，醫學專家指出，咖啡因引發「睡眠三明治效應」，並且酒精雖能助眠，但會破壞睡眠循環，整體睡眠質量下降。建議午後3點後避免咖啡因，並考慮戒酒改善睡眠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。