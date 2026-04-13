老人才傳LINE？年輕人聊天改用3大APP 網全點頭：只剩公司在用

近年通訊軟體使用習慣出現變化，一名女子聽說「現在年輕人已經不太用LINE」時，原本以為只是玩笑，但隨著越來越多人提及，加上自身觀察後發現確有其事，讓她不禁好奇，如今年輕族群究竟都使用哪些App聊天，於是發文詢問，引發熱烈討論。

該名網友在Threads表示，過去被視為主流的LINE，在年輕人之間的使用頻率似乎逐漸降低，不少人改以其他通訊軟體聯繫朋友。貼文曝光後，許多網友分享家中孩子的使用習慣，指出國高中生普遍偏好Messenger、Instagram（IG）及Discord，甚至有人直言，LINE已逐漸變成「大人或工作用的App」。

留言區中，不少人也分享實際經驗，有人表示家中晚輩多使用Messenger或IG互動，也有人指出Discord在學生族群中特別受歡迎。「我家國中生最常用的是discord」、「我表妹們（國/高中）都是用Messenger」、「IG比較可以看看誰上線，LINE沒辦法，各自有好處啦」、「我兩個女兒是IG、Messenger。極少使用LINE這種是與家族群組，她們頂多看一下」。

還有網友提到，LINE帳號幾乎只剩公司群組在使用，與朋友之間的日常聊天早已轉移到其他平台。也有人開玩笑說，「都用心電感應、通靈、讀心術」、「我都用飛鴿」、「我都是託夢的」、「因為沒有人用LINE跟我聯絡了，都改用通靈感應」、「我都用瓶中信漂流」。

有網友分析，LINE之所以越來越少人用，是因為太占手機空間、備份又麻煩，加上有些功能還要付費，讓年輕人用起來意願降低；再加上長輩和公司都在用，久而久之就變成偏工作聯絡的工具了。