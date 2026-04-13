強颱辛樂克「又強又大」 賈新興：今明悶熱、下周一全台有雨

周三起兩波鋒面影響，加上20日起有水氣移入，天氣要變了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今明兩天各地天氣晴朗悶熱，午後山區有零星短暫雨。15日及18日午後受微弱東北風影響；20日受水氣移入影響，全台各地有雨。

至於強颱辛樂克，賈新興說，颱風眼很小，表示非常強；風雨最大的地區就在颱風眼外的50到100公里，就是颱風眼外圍的颱風眼牆，辛樂克7級風半徑350公里，10級風半徑180公里，是非常大型的颱風。路徑方面，離台灣非常遠，先往西北西方向移動再北轉往東北方向前進，不影響台灣，離日本也非常遠。

賈新興指出，14日各地天氣晴朗，午後大台北山區及宜蘭山區轉多雲。15日受微弱東北風影響，午後苗栗以北、中投山區及宜花有零星短暫雨。16日清晨北海岸、基隆至東北角及宜花有零星短暫雨，午後苗栗以北、台中以南山區及宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，17日午後南投以北、嘉義以南山區及宜花有局部短暫雨。 18日宜花東有零星短暫雨，午後受東北季風影響，桃園以南山區、台中以南有局部短暫雨。 19日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南有局部短暫雨，宜花東山區亦有零星短暫雨。20日受水氣移入影響，各地有雨。21日至22日午後各地有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。