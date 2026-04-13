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松機人臉辨識怒嗆日本客？用語震驚台日網友 官方急回應：盡速修改

聯合新聞網／ 綜合報導
松山機場的人臉辨識系統，日文翻譯鬧出大笑話。圖為松山機場。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
松山機場的人臉辨識系統，日文翻譯鬧出大笑話。圖為松山機場。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影

近日，台北松山機場人臉辨識系統成為台日網友熱議的焦點。原來，系統上提醒旅客「看上方」的日文翻譯，竟出現了「你給我往上看」（上を見てみろ）這樣粗魯且帶有挑釁意味的字眼，讓不少台日旅客傻眼。

日本網友@Bcl_winds在社群平台X上分享了松機人臉辨識系統的畫面，貼文並寫著「松山機場特產 超嗆人臉辨識」。這位網友指出，通常公共場所的提醒標語應該使用禮貌的「請往上看」語氣。而目前的版本，就像英文的「Just look the hell up」，是一種極度沒禮貌、甚至帶點挑釁、嗆人的感覺。他推測，可能是因為英文中沒有「Please」，讓翻譯軟體直接翻成了最粗俗的版本。

這篇貼文一出，立刻引發台日網友熱烈討論。日本網友紛紛留言「日本人看到這句大概會笑翻、無法通過人臉辨識吧！」、「明明韓文翻譯就很禮貌，怎麼只有日文長這樣啦」，有常客表示：「去了好幾次都完全沒注意到，看來是習慣了。」

一名台灣網友在Threads轉貼該文後，也引起討論，「想像和善的日本爺爺奶奶看到這句的表情，我快笑瘋！」、「這就是給那些說『有AI就不用學外語』的人看的好例子！」、「我上次回台灣看到也嚇死了！」

對此，松山機場相關人員已出面回應，「謝謝告知！松機人員將儘快修正」。

松山機場 人臉辨識 日文

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