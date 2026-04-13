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日本酒店風？這2日系服「八大女穿的」網提醒去日本別亂買

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

有一名女網友在社群平台「Threads」上分享了兩張照片，引發網友熱烈討論。她在貼文中表示，自己最近想嘗試細肩帶長洋裝的風格，但卻因穿著場合感到困擾。她提到：「最近想走這種風格，但在日本穿感覺露太多，在台灣穿又太華麗？只能在店裡穿了嗎？」並補充說，這些服飾受到日本男性的喜愛。

貼文中附上的照片顯示，這些服飾來自日本購物網站「sifeel」與「sugar」，款式以性感為主，包括背部大面積鏤空設計及隱約露出事業線的細肩帶長洋裝。此類衣服的設計風格引起網友對於穿著場合適宜性的討論。

部分網友指出，這類服飾主要是針對日本酒店女性設計的，因此在日本可能會被聯想到特定職業。有網友留言提醒：「這兩個品牌是日本從事八大的女生穿的唷，所以很看場合。」

也有不少人認為，穿衣應以舒適和自信為主，不必過度在意他人眼光。一名網友回應：「日本我不清楚，但在台灣就這樣穿完全沒問題啊，天氣那麼熱！不用管其他人，我們可以獨自可愛。」另一位則建議：「在日本穿如果介意的話我覺得可以加個小外套，但其實自己不介意的話就不用太在意別人怎麼想，自己覺得好看最重要！」

此外，有網友表示，身處不同文化背景下，穿著選擇確實需要考量場合和環境，但短期旅遊的話則不必過於擔憂。「如果在台灣，其實潮濕熱帶，能穿可愛小花感點綴，是件幸福的事呢，至於如果日本，你當觀光客，其實不需在乎他們八大與否。」

這篇貼文引發多方討論，也反映出不同文化對於穿著的接受度差異。無論如何，多數網友仍鼓勵該名女網友勇敢展現自我風格，並以自信為美。正如一位回應所說：「這兩件都很好看啊，在台灣穿衣很自由，不用管別人眼光啊！」

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日本 台灣 八大行業

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