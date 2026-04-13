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健康飲食也踩雷？58歲男腎功能加速惡化 燙青菜竟成元兇

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，傳統小吃如牛肉麵、大腸麵線與燙青菜，都容易不小心「高鈉攝取」傷到腎臟。 圖／AI生成
醫師指出，傳統小吃如牛肉麵、大腸麵線與燙青菜，都容易不小心「高鈉攝取」傷到腎臟。 圖／AI生成

現代人外食頻繁，看似清淡的飲食其實暗藏健康風險。腎臟科醫師洪永祥指出，不少上班族長期選擇傳統小吃如牛肉麵、大腸麵線與燙青菜，自認避開油炸與重口味就能顧健康，卻忽略「高鈉攝取」才是傷腎關鍵，長期下來恐讓腎功能在不知不覺中惡化。

洪永祥在臉書分享門診案例，一名58歲男性患有高血壓合併慢性腎衰竭第三期，因工作需求長期外食，且自律地不吃炸物、不喝含糖飲料，主食多以麵線、牛肉麵搭配燙青菜為主。然而三個月回診時卻發現，腎絲球過濾率明顯下降、蛋白尿增加，血壓也出現上升趨勢，顯示腎功能持續惡化。

進一步檢視飲食內容後發現，問題並非食物種類錯誤，而是「攝取過多鈉卻不自知」。洪永祥並未要求患者停止外食或完全忌口，而是教導一套「腎友外食避雷法」，透過調整飲食方式降低鈉攝取。三個月後回診，患者腎功能趨於穩定，蛋白尿下降，血壓也獲得改善。

醫師說明，常見外食中暗藏高鈉風險。以牛肉麵為例，紅燒湯頭因長時間熬煮並加入大量醬油與調味料，一碗鈉含量常超過2000毫克，即使不喝湯，麵條仍吸附大量鹽分；大腸麵線則因本身含鹽與濃稠湯底，搭配滷料與醬料後，單碗鈉含量可達1200毫克；而燙青菜的問題則在於額外添加的醬汁，往往讓鈉含量大幅提升。

對此，洪永祥建議，牛肉麵可改選清燉並避免喝湯，或將湯與麵分開以減少吸附；大腸麵線可減量食用、避免喝濃湯，甚至加清湯稀釋；燙青菜則建議不加醬，改以蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味。這些看似微小的調整，有助大幅降低每日鈉攝取量。

此外，他也提出外食護腎三大原則，包括盡量不喝湯、醬料分開使用，以及一天僅安排一餐較重口味飲食，其餘餐點以清淡為主，讓腎臟有休息空間。研究亦顯示，降低鈉攝取不僅有助控制血壓，還能減少蛋白尿並延緩慢性腎臟病惡化。

洪永祥強調，腎臟並非因單一飲食而受損，而是長期累積的高鈉負擔所致。同樣地，只要在日常飲食中逐步減少鹽分攝取，例如少喝一口湯、少加一次醬料，就能在不改變生活型態的前提下，逐步守護腎臟健康。

根據元氣網報導，腎臟不僅負責排毒，也與荷爾蒙與水分代謝息息相關，但現代人飲食偏重油鹽、作息不規律，容易加重腎臟負擔。

社群數據顯示，網友熱議的護腎食材包括枸杞、山藥、黑芝麻、生薑、洋蔥、黑木耳、菠菜與橄欖油等，其中枸杞與山藥被視為補腎代表，生薑與洋蔥具抗發炎效果，黑木耳則因低磷低鉀適合腎友食用。

不過部分食材如芝麻與菠菜因鉀、磷含量較高，仍需適量攝取。整體而言，護腎關鍵在於長期飲食與生活習慣調整，透過均衡攝取天然食材並搭配良好作息，才能有效減輕腎臟負擔、維持健康。

小吃 腎臟病

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