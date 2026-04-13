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首季非法旅宿開罰3654萬創新高 台北開單最多、台南罰金最高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年第1季國內非法旅館（含日租套房）及非法民宿總計開罰3654萬元，金額創新高。旅館示意圖，非本文所提旅館。聯合報系資料照片
今年第1季國內非法旅館（含日租套房）及非法民宿總計開罰3654萬元，金額創新高。旅館示意圖，非本文所提旅館。聯合報系資料照片

交通部觀光署公布今年第1季國內非法旅宿查緝情況，非法旅館（含日租套房）共開罰185件、3267萬元，非法民宿開罰56件、387萬元，總計開罰3654萬元，金額創新高，其中，台北市開罰件數最多、而台南市開罰金額最高。

觀光署統計，今年第1季國內共有3280家合法旅館，較去年同期減少14家，市場變動不大，略減原因是個別業者經營考量而進退場的結果；未合法列管家數1174家，較去年同期減少42家，主要是都會區的日租套房增加所致。

根據觀光署資料指出，稽查次數最多的前3名，分別為台北市286次、高雄市114次、台南市107次；開罰金額前3名則為台南市742萬元（21件）、台北市736萬元（74件）、新北市730萬元（9件）。

民宿部分，國內合法民宿多達1萬2693家，較去年同期增加430家。觀光署分析，由於民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館容易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受景氣波動影響；而未合法民宿列管家數541家，較去年同期減少44家。

各縣市今年首季對非法旅宿共開罰3654萬元，超過往年同期，創下新高。觀光署說明，由於2025年4月2日針對非法經營行為加重裁罰，對於未依法領取登記證擅自營業者，旅館業的罰鍰將由原先上限50萬元提高至200萬元；民宿部分則由原先的6至30萬元，提高為10至100萬元。

另外，觀光署也指出，非法經營旅宿，透過廣告、網站、社群媒體等散布營業訊息者，罰鍰原為3至30萬元，新修正的條例則大幅提高為10至150萬元，罰則提高也連帶讓開罰總金額提高。

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