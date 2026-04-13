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聖嬰訊號增強恐提早發生 氣象粉專：強颱、極端短延時降雨恐增多
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，聖嬰訊號增強，且有提早發生的趨勢。美國國家氣象局氣象預報中心今年4月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，取而代之的是今年2月所恢復為的中性正常特徵，預估將會延續至今年年中。
值得注意的是，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率已超過60%；至8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經接近90%，並至10、11、12月，達到巔峰；且至少會再持續到明年的1月。
至於聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，「林老師氣象站」表示，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例也會跟著上升。
另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。而夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。
「林老師氣象站」指出，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，發生機率約6成。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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