快訊

印度移工掀論戰！台印混血男星發聲反歧視 反遭網友出征

學術人創業／教授薪水低卻CP值高？台積電5倍薪挖角

封鎖荷莫茲海峽還不夠？川普可能的下一步曝光 美官員畫未來談判5紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

聖嬰訊號增強恐提早發生 氣象粉專：強颱、極端短延時降雨恐增多

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
聖嬰訊號增強，且有提早發生的趨勢。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
聖嬰訊號增強，且有提早發生的趨勢。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，聖嬰訊號增強，且有提早發生的趨勢。美國國家氣象局氣象預報中心今年4月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自去年9月開始的反聖嬰訊號明顯減弱，取而代之的是今年2月所恢復為的中性正常特徵，預估將會延續至今年年中。

值得注意的是，自今年5、6、7月起，聖嬰現象發生訊號逐月增加且提早，發生機率已超過60%；至8、9、10月，聖嬰現象發生訊號機率已經接近90%，並至10、11、12月，達到巔峰；且至少會再持續到明年的1月。

至於聖嬰現象對台灣天氣的可能影響，「林老師氣象站」表示，根據過去歷史事件的統計分析，聖嬰現象肇生時，當年颱風生成位置偏東、偏南；但是直接侵台颱風數量不一定增加。因生成發展的路徑較長，強度發展時間較為充足，強颱比例也會跟著上升。

另一方面，秋颱活動延後可能性也會增大。而夏季降雨分布不均，午後對流不穩定性增加，極端短延時降雨事件增多。翌年春雨偏多、旱象風險降低，有利水庫補注。

「林老師氣象站」指出，聖嬰現象發生在冬天時，東北季風不但強度較弱，且不易南下，冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的偏高，簡單來說，「暖冬」機會也會增大，發生機率約6成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

聖嬰現象 颱風 強降雨

延伸閱讀

強颱辛樂克35年來最強4月颱 粉專：今年風王應該妥妥的

辛樂克轉強颱！2波鋒面接力 北部降溫有雨

持續增強！強颱辛樂克體型非常龐大 粉專：強烈颱風前段班

南屏防高溫 吳德榮：14日之前各地熱如夏

相關新聞

強颱辛樂克35年來最強4月颱 粉專：今年風王應該妥妥的

颱風辛樂克昨天下午2時增為強烈颱風，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱辛樂克昨晚8點近中心風速達每秒60公尺，成為1991年以來最強4月颱，也就是35年以來最強4月颱。

周三周五各一波鋒面北東降溫轉雨 下周日一水氣移入午後有雨

鋒面要來了，北部、東部要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。

一顆差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

2025年藥品銷售排行榜出爐，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，去年銷售金額達56億多元。健保雖已將「泰格莎」納入給付，但仍有肺癌患者不符合給付條件須自費用藥。醫師發現，不少肺癌患者為了自費用藥，不惜到大陸「跨海買藥」，只因大陸藥費較便宜。醫界表示，衛福部健保署應放寬給付條件，讓更多患者可以用藥。健保署表示，近日已著手研議放寬事宜。

求健保用藥！肺癌患者切腦竟成植物人病逝 健保署：持續討論檢驗方式

依健保給付泰格莎規定，需經肺癌腫瘤組織切片，或肋膜腔積水、腹部積水的細胞檢測，證明患者帶有EGFR等基因突變，才能獲得給付。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，有些患者無法進行組織切片，或積水中細胞量少，根本無法檢出，導致健保無法給付用藥。醫界呼籲，衛福部健保署應放寬血液基因檢測，方便患者用藥獲得健保給付，保障患者權益。

腎臟科醫師點名：這2種麵是「高鈉地雷」 吃一碗就爆表

台灣被譽為「牛肉麵王國」，麵條吸附湯汁的油脂與香氣，吃起來風味濃郁，但也容易攝取過量的鈉。腎臟科醫師洪永祥指出，牛肉麵、大腸麵線、燙青菜是傷腎地雷，重鹹、重口味易加重身體負擔。除了高鈉，熱量也高達800大卡以上，油脂量相當可觀。

首季非法旅宿開罰3654萬創新高 台北開單最多、台南罰金最高

交通部觀光署公布今年第1季國內非法旅宿查緝情況，非法旅館（含日租套房）共開罰185件、3267萬元，非法民宿開罰56件、387萬元，總計開罰3654萬元，金額創新高，其中，台北市開罰件數最多、而台南市開罰金額最高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。