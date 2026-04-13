強颱辛樂克35年來最強4月颱 粉專：今年風王應該妥妥的

颱風辛樂克昨天下午2時增為強烈颱風，近中心最大風速每秒55公尺，七級風平均暴風半徑320公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，強颱辛樂克昨晚8點近中心風速達每秒60公尺，成為1991年以來最強4月颱，也就是35年以來最強4月颱。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，辛樂克目前正是巔峰狀態，颱風核心非常紮實，颱風眼銳利清晰，今年風王應該妥妥的。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，中央氣象署昨晚8點將辛樂克颱風的中心最大風速提升到60m/s，7級風半徑350公里，為1991年氣象署使用10分鐘平均風速評定颱風強度以來最強的4月颱，也是1958年以來半徑最大的4月颱。

吳聖宇指出，辛樂克颱風結構型態完美，衛星掃瞄可分析出清楚的眼牆、主次雨帶等特徵，看起來即將進入眼牆置換的階段。在經過前3個沒什麼存在感的颱風之後，第4號就來一個風王候選人，幸好對台灣沒有影響，預期未來36-48小時內環境條件都還很好，可以持續觀察它的變化，應該會是一個教科書等級的案例。

中央氣象署指出，辛樂克颱風路徑朝西北方向移動再逐漸北轉，距離台灣最近仍有2000多公里，距台灣遙遠沒有直接影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。