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好天氣快沒了！今高溫36度 本周2波鋒面接力北東降溫轉雨

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周三周五各一波鋒面北東降溫轉雨 下周日一水氣移入午後有雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周三、周五各一波鋒面影響，北東降溫轉雨 。本報資料照片
周三、周五各一波鋒面影響，北東降溫轉雨 。本報資料照片

鋒面要來了，北部、東部要變天了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定、清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。

今日南台最高氣溫約在36度左右，各地區氣溫如下：北部20至33度、中部19至34度、南部18至36度及東部17至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴、北台高溫微降，各地仍偏暖熱；北台偶受其邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。周五、六微弱鋒面掠過、其結構鬆散，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：下周日、一(19、20日)華南有水氣移入，大氣趨不穩定；雲量增多，午後有局部陣雨的機率，北舒適、中南偏熱。下周二、三(21、22日)雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮表示，中央氣象署13日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風辛樂克，逐漸逼近關島東北方海面；正如同最新(12日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遠，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 高溫

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