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長期抗癌 罹第2種癌風險增

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

新藥、醫療科技精進，癌症已逐漸變成可長期控制的「慢性病」，健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛昨於「二○二六年癌症論壇」表示，國內癌症五年存活率已超過六成，這是好事，但癌友卻可能罹患第二個癌症，需做好心理及經濟等準備。

國家衛生研究院與聯合報連續八年攜手舉辦癌症論壇，癌症慢病化帶來心理與社會層面的挑戰，成為本屆關注焦點，沈延盛表示，癌友在面對這場「長期抗戰」，應維持定期篩檢、精準治療與健康生活型態，在三管齊下的情況下，才能站穩腳步，積極向前行。

「經濟負擔成為許多家庭難以承受之重」，沈延盛以免疫治療為例，每年費用動輒高達兩百萬至三百萬元，加上基因檢測、定期檢查與長期用藥，累積支出驚人。再者，癌友可能因病影響工作能力，形成長尾型經濟壓力，尤其五十歲的中年患者於治療期離開職場，以致收入中斷，家庭負擔沉重。

值得注意的是，長期抗癌，接受化療、標靶藥物等治療，恐造成心血管、肝腎等器官慢性損傷，提高第二原發癌或藥物抗藥性等機率。此外，長期治療易引發「抗癌疲勞」，癌友可能出現焦慮、憂鬱等情緒問題，沈延盛表示，不少患者重返職場時，面臨體力不足或社會標籤壓力，連帶影響家庭關係與照護負擔。

沈延盛指出，癌症進入長期共存的新階段，醫療思維須全面翻轉。首先應定期回診追蹤，提前掌握腫瘤特性，減少試藥過程，提升治療效率。再者，建立健康生活型態，規律運動搭配抗發炎飲食與體重控制，降低復發風險。沈延盛提醒癌友，少吃加工食品，飲食勿高油鹽糖，如身體持續慢性發炎，將削弱免疫系統。

癌症 健康飲食

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