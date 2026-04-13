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肺癌轉移…為健保給付檢測 開腦成植物人

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

一名確診腦轉移的肺癌患者，為了申請給付「泰格莎」，只能冒著危險，接受腦轉移組織切片，驗證ＥＧＦＲ等基因突變，不料，該個案於切片後，病情直轉而下，失去意識，變成植物人，幾個月後死亡。

現行健保給付「泰格莎」規定，需經肺癌腫瘤組織切片，或肋膜腔積水、腹部積水等細胞檢測，證明患者帶有ＥＧＦＲ等基因突變，才能獲得給付。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，臨床不少患者因無法進行組織切片，或積水中的細胞量少，根本無法檢驗，以致申請給付時，被打了回票。

張家崙指出，去年健保署與病友團體、專家學者舉行精準醫療專家共識會議，針對討論相關議題，例如，肺癌患者的癌細胞已轉移至腦部、脊椎，如何切片？是否有其替代措施，專家認為，健保應將血液基因檢測結果納入給付規定，造福更多肺癌患者。

張家崙籲健保儘速納入血液基因檢測，並研議放寬泰格莎「輔助性治療」給付條件。再者，健保如能在經費許可下，可准予給付「輔助性治療」，研究證實，癌友於外科手術後接受二至三年輔助治療，可增加痊癒機率。

對此，健保署主任秘書劉林義表示，生產泰格莎藥廠已申請肺癌患者術後「輔助性治療」的健保給付適應症，目前依法針對藥品療效、財務衝擊等進行「醫療科技評估」（ＨＴＡ），待完成評估後即舉行專家審查會議，若專家一致同意放寬，將交付健保署共擬會議討論。

至於肺癌患者ＥＧＦＲ基因突變檢驗能否放寬血液基因檢查，劉林義表示，健保署、專家學者持續研議在特定條件下，可持血液基因檢測等液態切片檢測結果申請用藥。

健保署 基因 健保給付 肺癌

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