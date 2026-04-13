癌團憂心：癌友赴陸購藥 難確保原廠

健保於一○九年將「泰格莎」納入健保，前年底擴大適用範圍，但仍有不少患者未能符合給付條件，而至對岸購藥，台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩提醒，到大陸購藥，應至大醫院就醫領藥，千萬不要至藥局購買，較難以確保是否為原廠藥，如可以的話，最好還是在台灣就醫取藥。

二○二四年十月起，健保擴大「泰格莎」給付規定，針對ＥＧＦＲ基因突變的局部晚期或晚期肺腺癌患者，不論是否腦轉移，第一線即可使用此藥。再者，使用過第一代或第二代ＥＧＦＲ標靶藥物失敗，也可申請二線治療給付。

癌症希望協會副執行長嚴必文表示，健保大幅放寬「泰格莎」給付標準，但是仍有許多癌友無法順利申請用藥，每月藥價九萬元，非一般家庭所能負擔，只能打聽「學名藥」、「印藥」，或是跨海至對岸購藥，處境令人心疼。

吳教恩表示，到國外購藥，確實需承擔風險，門診就有患者拿出外包裝為簡體字的「泰格莎」，聲稱購於大陸某一線城市藥局，仔細一看，其外包裝幾乎與台灣原廠藥包裝一樣，僅字體不一樣，但藥品是否就是原廠藥，確實很難得知答案。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，前幾年曾有大陸癌友在購物平台上購買「泰格莎」，沒想到打開紙箱後，裡面卻是一袋不知名的藥品粉末，一袋藥品膠囊空殼，得自己動手填充包裝，手法如此簡陋粗糙，讓人覺得不可思議。

台灣癌症基金會總監馬吟津表示，受限於健保給付，讓部分癌友不得不「跨海購藥」，但應審慎考量藥品真偽與品質，返台後，應有醫師或醫療團隊給予後續照護，及監測療效及副作用，以防病情惡化。

張家崙說，站在醫療人員立場，不鼓勵民眾跨海求藥，一旦服藥後發生重大副作用，就無法申請藥害救濟。長久以來，基金會提供急難救助等協助，經濟弱勢癌友如有需求，可提出申請。

嚴必文表示，健保財源有限，籲政府積極拓展多元財源，加速研議健保協同商保的可行性，幫助更多癌友得以接受及時適切的治療。