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肺癌藥「泰格莎」太貴 健保研議放寬給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
肺癌標靶藥物「泰格莎」價格昂貴，若無健保給付，每月自費金額近九萬元，為此，部分癌友跨海至對岸就醫拿藥，費用還不到台灣的四分之一。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
肺癌標靶藥物「泰格莎」價格昂貴，若無健保給付，每月自費金額近九萬元，為此，部分癌友跨海至對岸就醫拿藥，費用還不到台灣的四分之一。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

五十多歲陳姓肺癌患者因腫瘤鄰近心臟，無法做組織切片，即便血液檢測證實ＥＧＦＲ突變基因，仍無法申請「泰格莎」給付，在台灣自費用藥，每月藥價近九萬元，為此跨海續命，經小三通至廈門長庚就醫，每月藥費壓低至兩萬。醫界籲衛福部健保署放寬給付條件，讓更多患者用藥。

二○二五年藥品銷售排行榜出爐，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，去年銷售金額達五十六億多元，創下台灣藥界史上單年度新高紀錄。但仍有不少肺癌患者因未能符合給付條件而須自費用藥。肺癌權威、國泰醫院胸腔內科顧問教授蔡俊明表示，不少癌友與陳姓患者面臨相同困境，選擇跨海購藥。

據了解，台灣自費「泰格莎」一顆藥價約二千九百元，但大陸僅七百多元，藥價僅為台灣的四分之一。蔡俊明說，印度、孟加拉早已製造相關學名藥，一顆約五百元台幣，但至大陸可買到原廠藥，且距離台灣近，因此，不少患者願意至大陸就醫領藥，也不願購買走私進口的學名藥。

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，部分肺癌患者因不符合「泰格莎」健保給付條件，又想獲得最好治療，只能至國外購藥，中國大陸藥費便宜，不到台灣的四分之一，但交通往返辛苦，對於癌友本身也是一大考驗，呼籲健保署放寬適應症，並思考藥費部分負擔機制。 

台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩表示，目前仍有許多免疫及標靶藥物並未納入健保給付，為獲得更好治療，患者多願自行負擔部分藥費，但受限於法規，無法將「泰格莎」納入部分負擔，建議健保署積極與藥廠進行藥價協商，放寬適應症，降低民眾用藥負擔。

蔡俊明表示，「泰格莎」適用於晚期肺癌ＥＧＦＲ基因突變患者，目前確認基因突變需倚賴實體腫瘤組織、細胞取樣，但部分患者受限於病情，無法切片取樣，而現行健保給付標準將血液基因檢測排除在外。此外，研究指出，第一、二期早期肺癌患者於外科手術後，持續服用「泰格莎」，作為輔助性治療，病情可獲得良好控制，但健保迄今尚未開放給付輔助性治療。

對於眾多臨床醫師及癌友們的期盼，健保署給予正面回應，主秘劉林義表示，確實了解患者的需求，不忍病人為救命而跨海求藥，將在合法、合規下盡速辦理，放寬適應症。至於藥品部分負擔，因影響層面甚廣，目前無法源依據，須審慎評估。

廈門 健保 肺癌 自費

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