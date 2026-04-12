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白沙屯媽今晚登轎！交通部推「勇」字車票＋隨緣品 發放時間地點一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部政務次長陳彥伯今天在台鐵白沙屯車站，往拱天宮方向步道（公路局設攤處）發放隨緣品。圖／公路局提供
交通部政務次長陳彥伯今天在台鐵白沙屯車站，往拱天宮方向步道（公路局設攤處）發放隨緣品。圖／公路局提供

2026年白沙屯拱天宮媽祖為期9天的進香活動，今天深夜11時55分正式登轎啟程，交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，同時推出台鐵燙金「勇」字紀念車票，還加碼發送「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，推廣人本交通文化。交通部除今中午於台鐵白沙屯車站發放隨緣品外，4月16日將於北港日興堂囍餅舖戲院店前、北港台糖冰品部2部免費發放。

鑒於去年配合白沙屯媽祖進香推出台鐵勇字車票，深獲廣大信眾好評，今年除再推出深受信眾喜愛的台鐵燙金「勇」字紀念車票外，更加碼推出「停讓保平安」舒緩貼布隨緣品，象徵香燈腳勇敢前行、一路平安，並藉此傳遞進香途中彼此扶持、互相禮讓的精神，進一步深化全民交通安全意識。

為親自向香燈腳表達關懷與祝福，交通部長陳世凱指派交通部政務次長陳彥伯今天在台鐵白沙屯車站，往拱天宮方向步道（公路局設攤處）發放隨緣品。現場排隊人潮絡繹不絕，領取信眾皆展露笑容，氣氛溫馨熱絡，為即將啟程的進香活動增添暖意與支持。

白沙屯拱天宮媽祖預計於4月16日抵達北港朝天宮，屆時將由交通部政務次長伍勝園再行發放隨緣品，地點包含上午9時25分於北港日興堂囍餅舖戲院店前快閃，以及上午10時35分於北港台糖冰品部（公路局設攤處），歡迎香燈腳屆時前往領取。

依拱天宮統計，今年報名隨行信眾已逾46萬人，較去年增加13萬餘人，規模再創新高，盛況空前。為因應龐大人潮，交通部延續去年經驗，採行「鐵公路齊開」疏運策略，整合台鐵、公路及高鐵運能，透過「台鐵為主、公路為輔、高鐵協同」的三層運具聯防機制，全力提升整體疏運效能，民眾可在Google Map 搜尋「交通部白沙屯接駁點（https://maps.app.goo.gl/nN7uuZcXkTvHepbA9）」。

此外，中央氣象署也配合進香活動提供即時氣象服務。今上午於拱天宮廟前，由簡任技正伍婉華進行現場天氣預報解說。進香期間，氣象署人員將背附行動氣象儀隨行，並透過手舉牌方式提供即時天氣資訊；氣象署長呂國臣也展示介紹氣象儀功能，歡迎香燈腳們隨時透過手機查看「進香隨行氣象」(可至https://gov.tw/Mfp下載)，掌握即時準確天氣動態資訊。

陳彥伯發放隨緣品後，也前往台鐵白沙屯站、客運接駁站及高鐵苗栗站視察疏運作業，視人潮狀況機動加開班次，務求達成「站不留人」目標，確保香燈腳順利平安抵達。

根據交通部統計，今日截至22時，高鐵苗栗站已逾2萬3765人次進出、台鐵白沙屯站已加開36列次、加掛39列次，並增停5列次，總計已逾6萬6530人進出。

另公路局公路客運接駁路線亦因應人潮提早至9點發車，並已開出200班次接駁6115人，分別較去年白沙屯進香出發日（登轎）同期疏運人數增加逾15%、6%及91%，疏運秩序良好。

氣象署長呂國臣展示介紹氣象儀功能。圖／公路局提供
氣象署長呂國臣展示介紹氣象儀功能。圖／公路局提供

交通部政務次長陳彥伯於台鐵白沙屯站、客運接駁站及高鐵苗栗站視察疏運作業。圖／公路局提供
交通部政務次長陳彥伯於台鐵白沙屯站、客運接駁站及高鐵苗栗站視察疏運作業。圖／公路局提供

白沙屯媽祖 交通部

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