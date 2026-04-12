一顆差4倍！肺癌患者為「泰格莎」跑到大陸買 健保署研議放寬給付

2025年藥品銷售排行榜出爐，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，去年銷售金額達56億多元。健保雖已將「泰格莎」納入給付，但仍有肺癌患者不符合給付條件須自費用藥。醫師發現，不少肺癌患者為了自費用藥，不惜到大陸「跨海買藥」，只因大陸藥費較便宜。醫界表示，衛福部健保署應放寬給付條件，讓更多患者可以用藥。健保署表示，近日已著手研議放寬事宜。

國泰醫院胸腔內科顧問教授蔡俊明表示，泰格莎適用於晚期肺癌EGFR基因突變患者，目前確認基因突變須靠實體腫瘤組織、細胞取樣，但部分患者受限於病情，無法進行相關檢查，而健保並不採用血液基因檢測結果，導致患者不適用健保給付條件時，藥費無法獲得給付。另，研究指出，第一、二期早期肺癌患者手術切除腫瘤後，以泰格莎為輔助性治療，病情可獲得良好控制，但健保也尚未開放給付。

蔡俊明收治一名50多歲肺癌患者，肺部腫瘤靠近心臟，無法進行組織切片檢查，即便血液檢測發現帶有EGFR突變基因，也無法獲得泰格莎健保給付，為了救命，不惜經由小三通到廈門長庚自費「跨海買藥」。蔡俊明說，自費民眾前往大陸購藥，主因是藥價便宜。

據了解，台灣泰格莎一顆自費藥價約2800至2900元，一個月藥費近9萬元，但大陸一顆僅約700多元，一個月藥費約2萬元，大陸藥價僅為台灣的四分之一。蔡俊明說，泰格莎在印度、孟加拉有學名藥，一顆約500元台幣，但大陸是原廠藥，距離台灣近，患者多願意到大陸購買，也不願意購買走私進口的學名藥。

蔡俊明說，面對肺癌患者需求，健保署應思考放寬給付條件，藥費也可採部分負擔，讓民眾更加珍惜。許多民眾認為健保應給付藥費，但健保財務有限，藥費採部分負擔，不僅節省健保支出，也避免民眾浪費。臨床上曾有癌症患者，連健保給付一個月幾十萬元的標靶藥物都未按醫囑服用，過期了只能丟棄，讓民眾部分負擔，可更加珍惜。

胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，部分肺癌患者因不符合泰格莎的健保給付條件，但又想獲得最好的治療，會想辦法到大陸去買藥，原因是藥價便宜。在南韓，泰格莎藥價高出台灣近一倍，為讓更多患者用藥獲得給付，健保署應放寬給付條件，思考藥費部分負擔機制。

依「健保法」規定，癌症等重大傷病患者的醫療費用為免部分負擔。台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩說，許多免疫及標靶藥物都未納入健保給付，但患者為獲得更好治療，多願意自行負擔一部份藥費，但目前受限於法規，無法將泰格莎納入部分負擔，建議健保署應積極與藥廠進行藥價協商且放寬給付條件，降低民眾用藥負擔。

「民眾的醫療需求，健保署十分重視。」健保署主任秘書劉林義說，目前生產泰格莎的藥廠已提出申請，希望給付肺癌術後「輔助性治療」使用，將盡速針對藥品療效、財務衝擊等進行醫療科技評估（HTR），待完成評估後即舉行專家審查會議，若專家一致同意放寬，再交付健保署共擬會議討論，健保署確實看到了患者的需求，也不忍國人為救命跨海求藥，將在合法、合規下盡速辦理。

肺癌患者EGFR基因突變檢驗能否放寬血液基因檢查？劉林義說，對於血液基因檢測，包括在哪些適應症範圍內，腫瘤無法進行切片等，健保署、專家學者仍持續研議在特定條件下，以液態切片檢測結果申請用藥。另藥品部分負擔影響層面廣，目前無法源依據須審慎評估。