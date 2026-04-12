求健保用藥！肺癌患者切腦竟成植物人病逝 健保署：持續討論檢驗方式

依健保給付泰格莎規定，需經肺癌腫瘤組織切片，或肋膜腔積水、腹部積水的細胞檢測，證明患者帶有EGFR等基因突變，才能獲得給付。台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，有些患者無法進行組織切片，或積水中細胞量少，根本無法檢出，導致健保無法給付用藥。醫界呼籲，衛福部健保署應放寬血液基因檢測，方便患者用藥獲得健保給付，保障患者權益。

張家崙說，健保署與基金會、專家學者於去年曾舉行精準醫療專家共識會議進行討論，若肺癌患者的癌細胞已轉移至腦部、脊椎，這要如何切片？他在臨床上就曾遇到腦轉移的肺癌患者，已確認有健保給付用藥的相關變異基因，但仍須腦轉移組織切片驗證，沒想到，患者切片後就成植物人，最後不幸死亡，「真的是令人十分感傷」。

國泰醫院胸腔內科顧問教授蔡俊明認為，健保給付泰格莎須靠實體腫瘤組織取樣等，以證實體內已有突變基因，但部分患者受限於病情，無法進行相關檢查，呼籲健保應放寬血液基因檢測，確保患者用藥權益。張家崙也說，如基因檢測公司的驗證機制，肺癌患者適應症等都應持續討論，健保署、病友團體等應朝向放寬血液基因檢測的目標，持續努力。

另，健保署研議放寬泰格莎「輔助性治療」給付條件。張家崙說，若是肺癌轉移患者服用泰格莎控制病情，需服藥5至10年，但輔助性治療僅需服用2至3年，即可增加患者痊癒的機會，健保如能在經費許可下，放寬給付條件以符合國際治療指引是「樂觀其成」。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩說，目前早期肺癌帶有基因突變的患者於手術後，仍不適用泰格莎，但許多醫師仍會建議患者自費服藥3年，當作是輔助性治療，若能放寬給付能減少患者負擔，呼籲健保署應與藥廠談妥好的給付方案，讓患者受惠；而建議放寬血液基因檢測已討論多年，但尚無結論。