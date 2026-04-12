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看得到用不到！肺癌患者為生存跨海買藥 用藥陷救命、安全兩難

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
癌症希望協會副執行長嚴必文說，部分肺癌病友受限健保給付條件，面對癌藥泰格莎「看得到、用不到」，呼籲政府應滿足癌友「未被滿足」的醫療需求。本報資料照片
癌症希望協會副執行長嚴必文說，部分肺癌病友受限健保給付條件，面對癌藥泰格莎「看得到、用不到」，呼籲政府應滿足癌友「未被滿足」的醫療需求。本報資料照片

2025年藥品銷售排行榜，肺癌藥品「泰格莎」排名第一，健保目前已納入給付，但仍有患者不符合給付條件須自費用藥。癌症希望協會副執行長嚴必文說，部分肺癌病友受限健保給付條件，面對癌藥「看得到、用不到」，呼籲政府應滿足癌友「未被滿足」的醫療需求。台灣癌症基金會總監馬吟津說，十分理解癌友用藥受限於健保給付而須「跨海買藥」的需求，但患者應審慎考量藥品真偽與品質。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩說，臨床上偶爾會遇到到中國大陸就醫、拿泰格莎的肺癌患者，因大陸藥費真的便宜滿多的，但到大陸購藥有兩種方式，一是到醫院就醫拿藥，藥品應無問題，但到一般藥局買藥風險較高。他曾看過對岸藥局販售的泰格莎，外包裝幾乎與台灣原廠藥包裝一樣，僅有字體為簡體字的差別，但藥品是否就是原廠藥，就不敢保證，還是在台灣用藥最有保障。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，幾年前泰格莎熱銷時，曾有大陸民眾在購物平台上購買泰格莎，沒想到收到藥品時，卻是一袋不知名的藥品粉末，還有一袋是藥品膠囊空殼，讓民眾自己填充，藥品安全如何把關。

張家崙指出，以醫療人員立場，不鼓勵民眾跨海買藥，不論是在國外或國內，甚至是網路平台上購買未取得衛福部食藥署藥證的學名藥或藥品，因未有查廠、檢視製藥程序、管理藥物品質，或服藥後發生了不可避免的副作用，也恐無法申請藥害救濟，對患者來說失去了安全保障。

馬吟津說，癌友用藥受限於健保給付而須「跨海買藥」，但應審慎考量藥品真偽與品質，及是否有醫師或醫療團隊進行後續的監測與照護相關副作用等，以防病情又更加惡化。張家崙說，針對經濟弱勢家庭有需要高價藥品的需求，基金會不時提供急難救助等協助，如果病患、病患家屬真的無法負擔藥費，可以考慮向基金會求助。

嚴必文說，泰格莎自民國109年納入健保後，幫助不少肺癌病友樽節醫療費用，但仍有部分如早期肺癌病友受限給付條件下，只能「看得到、用不到」，藥價所費甚鉅，病人不堪負荷下，總會聽到病人汲汲營營打聽「學名藥」、「印藥」。不只肺癌的泰格莎，仍有許多藥品被限縮給付、甚至未被給付，我們很心疼病人面對這樣的處境。

嚴必文說，基金會不斷訴求健保給付與國際接軌，解開不符臨床實證的限縮條件，滿足癌友的「未被滿足」的醫療需求。但因健保財源有限，更加呼籲政府應積極拓展多元財源，健保協同商保的可行性研議似乎稍稍停滯，希望可以開啟更多討論，幫助癌友得以接受及時適切的治療。

肺癌 健保 中國大陸

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