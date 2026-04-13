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健康你我他／聊天、讀書報 動腦延緩退化
「常用腦，不易老。」老了腦筋還是要動一動，才能延緩認知功能的退化。說到動腦筋，第一是聊天，第二就是閱讀書報。
前陣子，參加退休人員春節聯誼會，老同事說：「你看起來都沒變。」我回說：「每天要看聯合報，還要多參加聚會與朋友聊天啊」。
說到聯合報，報導詳實客觀，讓人「秀才不出門，能知天下事。」令人想起孔明先生的「隆中對」，他詳知天下大事，確立了三分天下的策略。而孔明何以能知天下事？經考證，他與諸多博學好友常一起論政，也與走南闖北的商人多有來往，因此他消息靈通，一出策就讓曹操大敗。
在現代則是閱讀聯合報，就能知天下事。在民意論壇裡，有專家學者、各行各業翹楚的高見，閱讀後讓人有「與君一席話，勝讀十年書」之感，獲益甚多。另外，健康版則有記者專訪醫師、營養師的健康資訊，也有讓讀者分享健康心得、經驗的「健康你我他」專欄，都是每日必讀的重點。
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