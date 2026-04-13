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每周2天4千步 就能降心血管風險

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
每天走4000步對長者體力的維持、血壓的穩定都有助益。圖／123RF
每天走4000步對長者體力的維持、血壓的穩定都有助益。圖／123RF

近期手遊「皮克敏」（Pikmin Bloom）在全球引發熱潮，許多民眾為了種花勤走路。一篇刊登於「英國運動醫學期刊」（British Journal of Sports Medicine）的最新研究顯示，無論年齡，只要一周內有一天或兩天走路超過4000步，就能有效降低心血管疾病風險。

這項研究追蹤了1萬3547名平均約72歲、無心血管疾病及癌症的女性，長達近11年，發現運動的「總量」比「次數」更關鍵。根據研究，每天走路4000步是健康基本盤，就算每周只走一到兩天，一天走滿4000步，全因死亡風險能直接減少26%，心血管疾病風險也降低27%。若能每周有3天以上走路達標，死亡風險更可降低40%。

長者普遍面臨肌少症與骨質疏鬆等問題，振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師陳冠群說，這些狀況與跌倒造成的骨折、腦出血及後續死亡率呈正相關，因此維持基本的肌力至關重要。

每天走4000步對一般人而言門檻不高，但對於長者體力的維持、血壓的穩定，甚至腸道蠕動與營養吸收都有助益。

走出戶外還能增加環境的刺激，並與外界互動，陳冠群指出，這對於聽覺、視覺逐漸退化的長者來說，能有效延緩失智，且改善憂鬱情緒。

對於完全沒有運動習慣或體力較差的長者，陳冠群建議，可以從最簡單的居家活動開始，例如練習「起立坐下」的動作，透過腹部核心用力與下肢肌肉鍛鍊，增強基本的行動力，可以減少半夜下床沒力跌倒的機率。

陳冠群說，走路雖然平緩步行即可，但強調「持續性」的效果優於分次累積，建議步行前5分鐘先做暖身，隨後進入心跳加速、身體發汗的緩和訓練階段，近年流行的「超慢跑」有相同效果。即便是輕微的活動量，也能為生活品質與生命安全帶來改變。

癌症 心血管疾病 步行 長者

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