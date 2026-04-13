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健康名人堂／護理專業 薪資制度應合理定位

聯合報／ 陳麗琴

日前有立委提案修改健保法，醫事人員月投保薪資未達一定標準，將列為「不予特約」。部分醫界人士因此反彈，認為這是強制霸凌。但衛福部長石崇良明確表態，「護理人員應加薪」已是高度共識，將透過制度設計建立「薪資地板」，穩定護理人力結構。

護理人力穩定不僅攸關單一職業群體的勞動條件，更直接影響醫療品質、病人安全與國家健康照護體系的韌性。當薪資長期偏低、工作負荷持續上升，專業人力流失便不再只是個別醫院的人事問題，而是醫療制度必須正視的結構性議題。

從國際經驗觀察，經濟合作暨發展組織（OECD）多數國家已將護理人力視為維繫醫療體系的重要基礎，並透過薪資政策強化專業定位。根據資料，2023年多數OECD成員國的醫院護理師平均薪資，高於整體受雇者約20%，顯示護理專業在薪資制度中有相對合理的定位。

以年收入概估，英國護理師約4.6萬美元、澳洲約7.1萬美元、美國則超過8.4萬美元。薪資水準不僅反映專業價值，也是重要的人力政策工具，影響專業人才吸引力與留任率。台灣部分醫院護理人員起薪低於每月五萬元，平均薪資與多數OECD國家更存在明顯差距，實有改善空間。

薪資工時 影響專業留任意願

國內外研究指出，薪資與工時是影響護理人員離職的重要因素。當報酬無法合理反映專業責任、工作強度與生活成本，專業留任意願自然下降。若政策停留在短期補貼或口號式支持，未從支付制度與薪資架構進行調整，醫療體系將持續承受潛在而深層的風險。

當護理人員薪資競爭力不足，勢必使部分專業人才流向其他產業。薪資結構失衡，影響不僅限於個別醫院人力調度，缺乏護理人力，臨床照護負荷勢必提高，長期下來增加過勞風險與照護壓力，影響照護品質與病人安全。人員流動率高，也意味著培訓與替補成本增加，這些看似分散的支出，長期累積仍是醫療體系的隱性成本。

長期以來，護理人員的薪資結構與專業責任存在明顯落差。健保支付也應反映護理工作與人力成本，使護理照護價值在資源配置中被合理呈現，而非過度集中於檢查與治療項目。

制度對護理專業價值的低估，逐漸成為影響醫療體系穩定的隱憂。建立一致性薪資指標，使薪資結構與專業責任、工作負荷與臨床經驗相對應，強化專業進階與職涯發展制度，才能讓護理成為能長期投入、值得信賴且具尊嚴的專業選擇。

護理價值 非僅是掌聲與感謝

護理的價值，不應只存在於掌聲與感謝之中，更需要在制度設計與資源配置上具體落實。唯有讓專業獲得穩定且實質的支持，護理人力安心留任，醫療品質才能持續提升，國家的健康照護體系也才能建立真正的韌性。

（作者陳麗琴為中華民國護理師護士公會全聯會理事長）

薪資 護理師 石崇良 立委

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