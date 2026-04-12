川普藥品政策恐延遲我國新藥引進 專家倡議四大加速政策藍圖

美國總統川普祭出關稅與最惠國藥價，讓藥廠被迫將資源集中具潛力市場，低價市場遭邊緣化，台灣市場成長率低於全球趨勢，影響投資吸引力，恐導致新藥引進延遲。專家表示，為加速新藥引進，政府應著手規畫四大政策藍圖，包括擴大新藥預算、改革核價與支付制度、強化審查效能、設定關鍵績效指標（KPI），確保病人用藥權益及健康。

台灣醫藥品法規學會今舉辦「健康台灣政策挑戰與展望-提升新藥可近性與國家競爭力」研討會，理事長康照洲說，再好的醫療行為，如果沒有好的藥品，也很難達到治療的效果，盼政府加快新藥引進的速度，為病人帶來更好的療效。

康照洲說，台灣目前在新藥引進上可說是內憂外患，在外患方面，跨國大藥廠近年來的新藥研發成本顯著提升，至2024年已達銷售額的25.2%，當川普祭出關稅與最惠國藥價兩大政策，導致藥廠被迫將資源集中具潛力市場，低價市場遭邊緣化，目前台灣藥業市場成長率低於全球趨勢、排名下降，將影響台灣對藥廠投資的吸引力，導致新藥引進延遲。

內憂方面，因台灣新藥支出占GDP比例落後國際，顯示新藥投資仍有進步空間，主要是台灣健保存在藥費結構問題，資源集中逾專利期老藥，導致專利期內新藥占比低，整體分配效率不佳，為健全藥品結構，鼓勵原廠引入創新、本土藥廠承接過專利市場，加速新藥可近性、強化供應韌性。

康照洲說，日本在整體藥費增加的同時，優化資源分配，將資源由逾專利原廠藥重新挹注至單源創新藥品。呼籲政府應著手規畫新藥引進四大政策藍圖，包括優化預算結構，擴大新藥預算，並設定年度成長目標，將老藥降價與退場的節省，回流於新藥引進與擴增，而革新核價與支付制度勢在必行，建立以方法學為基礎的標準化核價程序，可效法日美實施創新藥價格加成與保護。

另應導入新藥部分負擔，兼顧可近性與財務負擔，同時應強化審查效能，期許健康政策與醫療科技評估中心的成立強化醫療科技評估審查獨立性，落實評估與評價專業分工，以科學實證及醫療價值引導健保給付決策。

最後，加速新藥引進還需要設定關鍵績效指標（KPI）。康照洲說，如健保給付等待時間差、健保給付覆蓋率、新藥支出及新藥藥費占比、病人健康結果、平均餘命及不健康餘命占比等，公開並監測「國家級新藥政策指標」，確保新藥即時引進。