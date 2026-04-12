辛樂克轉強颱！2波鋒面接力 北部降溫有雨

氣象署表示，未來1周有2波微弱鋒面接力，周末東北季風影響，中南部天氣變化不大，北部、東半部易有短暫陣雨、氣溫略降；颱風辛樂克今天增強為強颱，但距離遙遠，對台無影響。

交通部中央氣象署表示，今年第4號颱風辛樂克今天下午增強為強烈颱風，中心氣壓910百帕，中心約位於關島東南東方720公里海面上，以每小時14公里速度，向西北進行。中心附近最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑150公里。

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，辛樂克後續還會略為增強，預估16日、17日距台最近，但仍距離2000公里以上，因此沒有直接影響；目前觀察，未來1周除了辛樂克外，並無其他熱帶系統發展的跡象。

張承傳指出，14日之前，各地天氣晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；14日雨區略擴大至東北部地區，也有零星短暫陣雨。

張承傳說，15日微弱鋒面通過，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區及東南部地區為零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；16日鋒面離開，但仍有殘餘水氣，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。

張承傳表示，17日另一道鋒面通過，降雨範圍與15日相同；18日東北季風稍增強、19日東北季風影響，主要影響迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，張承傳提到，14日之前各地高溫約攝氏28至33度；明天南部近山區、台東有局部36度以上高溫，東南部可能有局部焚風發生。

張承傳說，中南部未來1周氣溫變化不大。北部15日至17日高溫略降至27、28度，低溫約22、23度；18、19日因東北季風增強影響，北部高溫再略為下降至25、26度，低溫約20度。

張承傳提醒，明天至15日馬祖及金門、14日晚間至15日清晨中部以北地區，易有低雲或局部霧，影響能見度；16日起基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生。