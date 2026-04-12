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作家黃一峯策劃鳥巢展 35個家展現城市生活智慧

中央社／ 記者邱祖胤台北12日電
由生態作家黃一峯策劃的「你的城市我的家」城市鳥巢展，12日在台北華山1914文創園區展出，帶領民眾從35個鳥類的「家」，發現鳥類在現代城市生存的智慧與巧思。（自然野趣提供）中央社 中央通訊社
由生態作家黃一峯策劃的「你的城市我的家」城市鳥巢展，12日在台北華山1914文創園區展出，帶領民眾從35個鳥類的「家」，發現鳥類在現代城市生存的智慧與巧思。（自然野趣提供）中央社 中央通訊社

由生態作家黃一峯策劃「你的城市我的家－城市鳥巢展」，今天在台北華山1914文創園區開展，帶領民眾從35個鳥類的「家」發現鳥類在現代城市生存的智慧與巧思。

活動由台灣文創發展基金會、台灣文創發展股份有限公司、大安森林公園之友基金會及「自然野趣」共同主辦，遠流出版公司協辦。

曾4度獲得金鼎獎的黃一峯表示，在一般人眼裡，鳥巢可能只是枯枝、泥土與各種自然素材的堆疊；但在美學的視角下，這些鳥巢是世界上最精巧的建築藝術，也充滿了鳥類在水泥叢林裡的生存智慧。

黃一峯表示，仔細觀察將會發現，鳥類築巢方式正在不斷改變與進化中，有的鳥巢混雜了塑膠繩或是吸管套，有的編進了塑膠袋，甚至還會有用曬衣架來鋪設地基。鳥類選擇用人造物來築巢，並不是找不到材料，而是就地取材。

黃一峯表示，這次展出以美學與設計的角度重新整理組合，將鳥巢精美的線條與結構呈現出來，「讓民眾看到，每一個鳥巢都是鳥兒適應環境、與人類共同生活的證明，每一個展櫃也都提醒我們，自然並不遙遠，它就在我們每天行走的城市裡」。

本次展出35個鳥巢藝術展品，都是在鳥類繁殖季結束後才收集，最早的黃鸝鳥巢收集於1998年；其中最珍貴的是收集於台北市東湖國中、保育類台灣藍鵲的衣架鳥巢，本展覽除了鳥巢之外，沒有使用任何的鳥類標本。

現場也呈現鳥類多樣的築巢區域，包括紅綠燈、行人穿越燈、畚箕、拖把、水管等，顛覆一般人對鳥巢的認知。

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