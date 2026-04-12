想瘦要吃得對 醫揭「3食物越吃越胖」：假奶油是關鍵兇手

不少人以為減重就是「吃越少越好」，但減重醫師蕭捷健在臉書指出，過度節食反而可能讓體脂肪上升。他分享一名學員案例，原本體脂高達29%，透過調整飲食內容，4個月內降至21%，體重也減少10公斤，顯示關鍵並非吃得少，而是吃得對。

蕭捷健說明，許多人雖然吃得不多，但飲食內容以餅乾、麵包等低營養食物為主，導致蛋白質與纖維攝取不足，長期下來肌肉流失、血糖波動變大，反而讓脂肪更容易囤積在腹部與內臟。他強調，體脂問題往往與飲食品質、肌肉量與活動量息息相關，而非單純熱量多寡。

此外，他也點出幾項常見飲食陷阱，包括手搖飲中的果糖，容易在肝臟轉化為脂肪；酒精會影響脂肪代謝，使身體優先處理酒精而停止燃脂；以及加工食品中常見的「化學假奶油」，相較天然脂肪更容易促進內臟脂肪堆積。再加上缺乏運動，碳水化合物無法轉化為肌肉肝醣，最終更容易形成小腹。

針對改善方式，蕭捷健建議應優先補充足夠蛋白質，並選擇「真正食物」製成的甜點，例如使用鮮奶油的產品，或成分單純的日式和菓子等，讓身體有正常代謝途徑。他強調，與其完全不吃，不如聰明選擇，才能有效降低內臟脂肪並維持健康。

元氣網曾整理，市面上常見的奶油主要分為「動物奶油」與「植物奶油」兩大類。動物奶油來自牛奶中的乳脂，帶有天然乳香，成分相對單純；而植物奶油則多為植物油經氫化後製成，常添加香料與其他成分，甚至可能含有反式脂肪酸，長期攝取恐增加心血管疾病風險，也難怪近年越來越多蛋糕標榜「使用動物奶油」。

兩者在外觀與特性上也有所不同。動物奶油顏色偏乳白略帶淡黃，口感自然，且較容易融化；植物奶油則多呈亮白色，穩定性高、不易變形，常被用於裝飾蛋糕。若想分辨，民眾可透過簡單方式判斷，例如將奶油抹在手上揉搓，動物奶油會較快被吸收，而植物奶油則較難化開。不論哪種類型，奶油脂肪含量仍高，建議適量攝取，才能兼顧美味與健康。