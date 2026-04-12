放下屠刀成畫家 曹芷綾個展光影交織「悸動」

畫家曹芷綾年輕時曾在市場切牛肉為生，但她「放下屠刀」回歸自己喜愛的繪畫，並至大學讀到碩士班鑽研藝術，即起在竹崎文化藝術基金會以「悸動」為題，展出光影交織及寫實畫作。

畫家曹芷綾接受中央社記者訪問說，從小就很喜歡畫畫，大學時期開始真正接觸美術並學習進修美術相關知識，但家人認為當畫家可能會餓肚子，要她做一些可以賺到錢的工作，因而中斷對繪畫的渴望。

曹芷綾說，後來嫁給在雲林虎尾養肉牛的丈夫，並拿起屠刀在市場切牛肉，還常常切到手，丈夫心疼她原本是拿畫筆的，因此勸她「放下屠刀」再繼續握筆畫畫，已持續創作二十幾年。

曹芷綾表示，她畢業於東方設計學院視覺傳達藝術設計系（後為東方大學），透過素描、版畫、空間設計與攝影等多元課程，持續拓展創作視野；其中攝影的學習，使她更敏銳於捕捉瞬間情感與光影變化，也成為日後繪畫創作重要養分。

曹芷綾說，主要創作為花卉與人像，她也喜歡描繪大自然光影，今天展出的一幅畫「楓光掠影」，就是在杉林溪撿拾楓葉時，看到陽光從樹葉間隙灑落所觸發的創作靈感。

曹芷綾說，她目前還在嘉義大學就讀視覺藝術學系創作組碩士班就讀，持續深耕人物繪畫與內在情感表現的創作研究，要逐步建立屬於自身的藝術語彙與創作脈絡。

曹芷綾「悸動」創作個展，即日起至4月30日止，由嘉義市書藝協會理事長蘇錦茂策展，今天舉辦開幕茶會，會場湧進滿滿觀眾，欣賞其寫實與抽象畫作。