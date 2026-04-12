白沙屯媽祖進香活動今晚起駕 氣象署進香氣象服務網隨時可查天氣

有網友在社群平台Threads貼文指出，昨晚聽完藝人鄧紫棋演唱會後去知名永和世界豆漿大王吃宵夜，不料卻在托盤上發現數十隻白色蛆蟲，連盤子底下也殘留疑似前一位客人的食物殘渣直呼「超崩潰！」、「已乾嘔一天！」恐怖心裡陰影揮之不去。該公司在社群致歉，除全面清消，也會更加謹慎，持續把關食品安全的責任。

2026-04-12 12:30