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白沙屯媽祖進香活動今晚起駕 氣象署進香氣象服務網隨時可查天氣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
白沙屯媽祖進香活動今日晚間23時起駕，氣象署署長呂國臣及預報中心副主任伍婉華帶領服務團隊上午10時30分於拱天宮廟埕進行現場氣象播報。圖／中央氣象署提供
白沙屯媽祖進香活動今日晚間23時起駕，氣象署署長呂國臣及預報中心副主任伍婉華帶領服務團隊上午10時30分於拱天宮廟埕進行現場氣象播報。圖／中央氣象署提供

最近天氣熱得像夏天，2026年白沙屯媽祖進香活動於今日晚間23時起駕，進香如何不中暑，中央氣象署「白沙屯媽祖進香氣象服務網」（https://gov.tw/Mfp）隨時可查天氣。

氣象署署長呂國臣及預報中心副主任伍婉華帶領服務團隊上午10時30分於拱天宮廟埕進行現場氣象播報，說明未來9天8夜的天氣趨勢，提醒未來幾日陽光強烈，民眾務必注意紫外線曝曬與高溫考驗。

隨後，呂國臣署長介紹首度投入的「行動氣象儀」，該設備將隨行於進香隊伍，即時回傳在地天氣資訊並呈現在客製化網頁，並強調該設備能提供人群中體感溫度，協助民眾預防熱傷害，讓氣象資訊成為最有感的守護，同時氣象署也針對本次活動特製「UV 變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意紫外線的傷害。

氣象署同步於白沙屯火車站前設置互動服務站，推廣「中央氣象署W-生活」App及「白沙屯媽祖進香氣象服務網」（https://gov.tw/Mfp），民眾只要參與互動即可獲得限量紀念小禮「UV 變色鑰匙圈」。

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