上大號用力過猛死亡 醫揭高風險族群：心血管撐不住

近日一則「如廁用力過猛導致死亡」的案例引發討論，不少人以玩笑看待，認為只是「太用力中風」。不過醫師楊智鈞在臉書提醒，這類事件不應輕忽，背後其實涉及複雜的身體機制，更可能引發致命風險。

楊智鈞指出，當人閉氣用力時，醫學上稱為「Valsalva Maneuver（瓦氏操作）」，這個動作在日常生活中相當常見，例如排便、舉重或搬重物時都可能出現。然而，這看似普通的動作，對心血管系統而言卻可能造成劇烈衝擊。

他進一步說明，閉氣用力瞬間會使血壓急速飆升，對於本身有高血壓或動脈硬化的人來說，可能導致血管破裂甚至腦出血；而在持續用力的過程中，胸腔壓力升高會讓血液難以回流心臟，導致心臟輸出量下降，血壓反而驟降，嚴重時可能出現休克或當場昏倒。

楊智鈞提醒，高血壓、心血管疾病患者，以及長期便秘、習慣用力排便者，都屬於高風險族群。看似日常的動作，若長期忽略正確方式，可能成為壓垮身體的最後一根稻草。

三個保命提醒 大號不要硬擠：便秘就吃軟便劑，蹲超過 5 分鐘就站起來休息 健身要配合呼吸：舉重時「用力吐氣」，不要閉氣硬撐 搬重物分段進行：不要一口氣搬到底，中間要換氣

除了避免過度用力，如廁姿勢與生活習慣同樣影響排便順暢。英國全科醫師Amir Khan也曾分享，只要在馬桶前放置小腳凳，讓膝蓋高於臀部，就能模擬自然蹲姿，幫助打開直腸角度，使排便更輕鬆順暢。相較於雙腳平放地面，這樣的姿勢更有助於身體放鬆，也能降低過度用力的情況。

他也提醒，便秘問題多與飲食與生活習慣有關，包括纖維攝取不足、水分不夠、活動量低或壓力影響等。透過均衡飲食、充足飲水與規律運動，大多數情況都能改善；若排便習慣持續改變或出現異常，則應及早就醫檢查，以避免潛在健康風險。