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新洗衣機越洗越髒？達人揭原因「用錯洗衣精」：超多人忽略

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如分享，剛購入的洗衣機，內槽卻出現皂垢這類情況其實相當常見，可能與洗衣精種類有關。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如分享，剛購入的洗衣機，內槽卻出現皂垢這類情況其實相當常見，可能與洗衣精種類有關。 示意圖／ingimage

近期有網友反映，家中剛購入的洗衣機，內槽卻出現一層「霧霧的皂垢」，讓人懷疑是否設備異常。對此，生活達人陳映如在臉書粉專分享，這類情況其實相當常見，關鍵不一定在機器本身，而可能與洗衣精種類有關。

她指出，經進一步了解後發現，該名網友使用的是「液體皂」類洗劑。雖然皂類產品成分相對天然、單純，但在特定條件下容易產生皂垢，特別是當水質偏硬時，水中的鈣、鎂離子會與皂中的脂肪酸鈉或鉀結合，形成不易溶解的殘留物，進而附著在洗衣機內槽，造成看似髒污的情況。

陳映如表示，若居住地區水質偏硬，又長期使用皂類洗劑，就更容易出現類似問題。若有此困擾，建議可改用一般洗衣精，通常能明顯改善。她提醒大家，這並非洗衣機故障，而是清潔產品與水質交互作用的結果。

事實上，「台灣不同地區水質軟硬差異」早已不是新話題。過去就有不少討論指出，中南部與北部在水質上存在差異，部分地區礦物質含量較高，容易影響清潔用品的使用效果，甚至讓人誤以為是設備或產品品質出問題。

也因此一般多建議，在選擇清潔用品時，除了考量成分與功能外，也應將居住地的水質條件納入考量。透過調整洗劑種類或使用習慣，不僅能提升清潔效果，也能避免不必要的誤解與困擾，讓日常家務更有效率。

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