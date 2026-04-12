中東局勢降溫機票會跌？ 達人搖頭曝關鍵：至少還要兩個月

近期中東局勢出現降溫跡象，讓不少民眾期待機票價格能隨之回落。旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，燃油附加費並不會隨油價即時調整，即使局勢趨穩，短期內票價仍難明顯下降，提醒民眾別過度期待「馬上變便宜」。

蓋瑞哥分析，燃油附加費其實是「慢半拍」的指標，通常依據前一個月的平均油價來計算。也就是說，目前4月看到的漲幅，反映的是3月的國際情勢，即使油價現在下跌，也需維持一段時間，才會在未來費率中體現，最快可能要等到6月或7月開票才有機會反映。

此外，航空公司普遍採取「燃油避險」策略，會提前以較高價格購入未來用油，因此即便油價下跌，仍需消化手中高價合約油，導致成本短期難以下降，再加上燃油以美元計價，在美元強勢、台幣相對走弱的情況下，即使油價小幅回落，換算後成本仍居高不下。

對於是否該延後購票，蓋瑞哥建議，若無法等到6、7月，不妨善用不同航空公司調整票價的時間差，或觀察低成本航空反應較慢的特性，提前布局。同時也強調，與其過度糾結票價波動，不如從住宿、交通等整體旅費著手調整，畢竟旅行體驗本身仍是最重要的價值。

近期機票漲跌與中東局勢升溫密切相關，美國與伊朗衝突推升國際油價，帶動航空燃油成本上升。交通部民航局已於4月7日起調漲國際航線燃油附加費，短程與長程航線漲幅均超過一倍。

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」也在近日提醒，機票價格除了燃油附加費外，還受到出發日期、需求高低等因素影響。熱門假期票價通常隨時間上升，而淡季或平日航班則較具彈性，甚至可能在接近出發日前調降。若計畫3個月內出發，建議在可接受價格時即可入手；至於較長期行程則可視情況觀望，但仍需綜合考量行李費、轉機與改票彈性等整體成本。