2026癌症論壇／當癌症變成慢性病 專家授對策：精準用藥、營養介入等
2026癌症論壇「AI智慧抗癌—溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行第二天議程，當癌症變成慢性病，罹癌不再等於絕症，而是轉為需長期「與癌共存」，更應做好各種準備，包括心理調適、財務規畫。國健署副署長林莉茹表示，早期發現早期治療，能減少治療痛苦與醫療支出，民眾可多善用免費篩檢服務。
2026癌症論壇是聯合報與國家衛生研究院連續第八年合作舉辦，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，AI科技讓健康篩檢、藥物發展、風險預測變得更有效率，抗癌的武器變更多，「存活率」變高，但隨之可預見，當癌症變成慢病化時，也要一起思考如何為這場終生的路跑預做好準備，讓「生活率」提升。
林莉茹說，癌症連續43年為國人首要死因，雖然整體癌症死亡率持續下降，但各癌別的發生率與死亡率趨勢不一。政府推動「健康台灣」政策，強化國家癌症防治計畫，自114年起，擴大公費篩檢並下修部分年齡門檻，全年篩檢人次達604萬，年增25.7%；發現6.3萬件癌前病變與1.29萬名癌症個案。
台灣每年約逾5萬人死於癌症，每年約13.8萬人新診斷，平均每3分48秒就有1人罹癌。根據統計資料顯示，早期發現的五年存活率遠高於晚期，並能減少治療痛苦與醫療支出。癌症壓力未減，肺癌與大腸癌分別為發生人數前兩名，乳癌、肝癌亦居高不下；死亡率則以肺癌、肝癌與大腸癌為主。
整體來看，癌症發生率呈波動上升，但死亡率已從過去每10萬人142.8人下降至113.3人，顯示醫療進步帶來成效。除了公費篩檢服務，政府另外導入「主動追陽」機制，針對篩檢異常者追蹤就醫，陽追率已從81.6%提升至86.5%，補強過去「篩檢後未確診」的問題，讓癌症防治從被動治療轉向主動攔截。
健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛表示，隨著標靶與免疫治療等技術精進，台灣癌症五年存活率由約30%提升至62%，許多癌症由「絕症」轉為可長期共存的慢性病。多數早期癌症存活率逾九成，患者可長期存活甚至治癒，而醫療重點已從單純延長壽命轉向維持高品質的日常生活。
沈延盛強調，長期存活可能會有第二個癌症，包括過去放化療副作用，或因存活時間長而暴露於致癌環境，患者除了面對疾病本身，還包括生理、經濟與心理三大層面的長期風險。為監測新癌或新突變，需規律且長期追蹤，門診、檢查、長期藥費、小型手術等費用累積可觀。
經濟負擔成為許多家庭難以承受之重。沈延盛以免疫治療為例，每年費用動輒高達200萬至300萬元，加上基因檢測、定期檢查與長期用藥，累積支出驚人。更不容忽視的是，患者可能因病影響工作能力，形成長尾型經濟壓力，尤其50歲中年族群患者於治療期可能收入中斷、勞動力下降，增加家庭負擔。
癌症慢病化也帶來心理與社會層面的挑戰，長期治療容易引發「抗癌疲勞」，患者可能出現焦慮、憂鬱等情緒問題。沈延盛說，患者重返職場時，也可能面臨體力不足或社會標籤壓力，連帶影響家庭關係與照護負擔。面對這場「長期戰」，應透過定期篩檢、精準治療與健康生活型態三管齊下，才能站穩腳步前行。
「癌症病患，營養不良機率高達八成！」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，癌症進展、相關治療常導致營養不良，而全身性發炎更會加速體重流失，肌肉也會耗損，影響後續治療。研究顯示，若癌症病患營養充足，平均存活期為20個月，反之，營養狀況最差的病患，平均存活期僅4.3個月，兩者相距甚多。
梁逸歆分析，當癌症病患營養不夠，容易出現肌少症、癌症惡體質，身體更虛弱，家人照顧時，壓力也更大。因此，一定要盡早針對營養狀況「定期篩檢、完整評估，並提供個別化支持」，才能避免情勢轉趨惡化。
梁逸歆建議，癌症病患要「補對營養」，必要時可運用經過精準設計的口服營養補充品，幫助讓身體營養補對、補足，而主要補充原則為「高熱量、高蛋白、低脂、適糖，同時也要補充魚油EPA、維生素、礦物質」，才能對抗快速損耗、保住肌肉。
像魚油中的EPA成分，研究證據顯示，若慎選相關成分，有助調節全身發炎反應，病患抗癌過程中，便能儲存更多健康本錢。梁逸歆強調，「治療要走遠，精準營養先到位」，希望癌症病患的身體體能就像股票績優股，面對療程一波接一波，依然有足夠本錢可以支撐，並勇敢走下去。
「AI是帶有靈魂來感知人類的痛苦嗎？還是大數據的邏輯運算？」亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱指出，過度依賴AI可能會降低臨床上的敏感度，甚至創造出「假性的確定感」，當遇到嚴重的心理危機例如自殺傾向時，AI目前僅能給予制式建議，而非執行複雜的心理諮商。
但是只有在住院端與門診提供心理支持還不夠，因為病人的心理壓力通常在離開醫院後依然持續，甚至僅一周就會感到疲憊。方俊凱提出HFPOI（聚焦安寧緩和療護成果指標）系統，把不可見的痛苦與靈性需求量化，再由CUP模式（Context情境、Users病人與Providers醫護人員）將AI處理過的數據轉為臨床決策，尋找居家、共照或病房的最佳照護介入點，分擔家屬的照顧壓力。
「AI是人類重要的工具，但必須妥善運用！」方俊凱呼籲，AI可優化篩檢及流程，但真正的照護是將「精準醫療」與「慈悲心」結合。痛苦需要被看見、悲傷需要被承接、文化需要被翻譯，這些都需要具備「人味」的專業人員來完成。
對於「誰需要做基因檢測？」議題，台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，如果本身為年輕早發的癌症病患，或有多發癌症、罕見特徵、家族群聚等「紅旗警訊」，符合任一條件，便建議尋求專業遺傳諮詢。
張家崙表示，在基因檢測的完整歷程中，諮詢比抽血更重要，第一步，建議先接受檢測前遺傳諮詢，建議家族中「已罹癌且最年輕」的成員先進行檢測，第二步，則進行檢測，可透過抽血或採集口腔黏膜組織，進行次世代定序(NGS)分析，到第三步，也就是檢測後的行動，便須要解讀報告，制訂個人化篩檢計畫，必要時，可啟動家族成員的串聯檢測。
張家綸提醒，雖然有些基因變異帶原者的罹癌風險，可能比一般人來得高， 但帶有致病性變異不代表一定會罹癌，而這意味著這些族群更需要專屬導航系統以及相關策略來避開礁石，幫助疾病風險降低。
「資訊愈多，愈焦慮。」癌症希望基金會總監陳昀一句話道出癌友與家屬的心聲。她指出，癌後第一道難關往往不是治療本身，而是「資訊其實非常難懂」，第二個則是「資源不太容易找得到」。加上候診時間長、看診時間短，醫師的「第一千次的說明」，卻是病人「第一次面對」，可能難以消化關鍵訊息。
為此，陳昀提出三項關鍵能力：首先是獲取資訊的能力，記得要求AI提供出處；其次是評估與解讀，反覆檢視內容真偽；第三則是分享能力，將正確資訊傳遞出去，但切勿擴散錯誤觀念，例如「要餓死癌細胞」迷思。她強調，「工具在進步，心法要同步，切勿全然相信AI。」
陳昀建議，可透過檢視資訊來源、論證邏輯及動機，並善用事實查核平台，多方驗證資訊；同時也可利用癌症希望基金會知識館、影音平台及「台灣癌症資源網」等工具，快速取得治療、營養與照護資訊，減少焦慮。資訊僅是第一步，「關鍵還是找對人」，建立包含醫療團隊、家人與專業單位的支持系統，並在就診前整理提問，才能讓每一次醫療決策更安心，真正成為「智慧病人」。
在精準醫療與高齡化浪潮交會下，傳統醫療模式正面臨重大轉型。花蓮慈濟醫院副院長何宗融提出「有病就有藥醫」的新醫療觀，結合基因檢測與中西醫整合治療，打造「一人一方」的精準醫療模式，為癌症、罕見疾病與神經退化性疾病患者帶來新希望。
這套醫療模式的核心，在於打破過去中醫僅為輔助療法的角色。透過全基因體定序（WGS），醫療團隊可精準找出患者致病基因與體質差異，再結合全球中草藥資料庫進行比對，設計個人化中藥處方，並與西醫治療同步進行，達到「中西醫並肩作戰」的效果。
臨床成果已逐步展現，何宗融分享，一名70歲肺癌末期患者，腫瘤達6.2公分，經中西醫合療半年後病灶消失；另一名帕金森氏症患者，透過基因檢測與中藥精準治療，不僅改善行動能力，甚至出現神經功能回復的現象。
記者胡經周／攝影
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