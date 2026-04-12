2026癌症論壇／當癌症變成慢性病 專家授對策：精準用藥、營養介入等

2026癌症論壇「AI智慧抗癌—溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行第二天議程，當癌症變成慢性病，罹癌不再等於絕症，而是轉為需長期「與癌共存」，更應做好各種準備，包括心理調適、財務規畫。國健署副署長林莉茹表示，早期發現早期治療，能減少治療痛苦與醫療支出，民眾可多善用免費篩檢服務。

2026癌症論壇是聯合報與國家衛生研究院連續第八年合作舉辦，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，AI科技讓健康篩檢、藥物發展、風險預測變得更有效率，抗癌的武器變更多，「存活率」變高，但隨之可預見，當癌症變成慢病化時，也要一起思考如何為這場終生的路跑預做好準備，讓「生活率」提升。

林莉茹說，癌症連續43年為國人首要死因，雖然整體癌症死亡率持續下降，但各癌別的發生率與死亡率趨勢不一。政府推動「健康台灣」政策，強化國家癌症防治計畫，自114年起，擴大公費篩檢並下修部分年齡門檻，全年篩檢人次達604萬，年增25.7%；發現6.3萬件癌前病變與1.29萬名癌症個案。

台灣每年約逾5萬人死於癌症，每年約13.8萬人新診斷，平均每3分48秒就有1人罹癌。根據統計資料顯示，早期發現的五年存活率遠高於晚期，並能減少治療痛苦與醫療支出。癌症壓力未減，肺癌與大腸癌分別為發生人數前兩名，乳癌、肝癌亦居高不下；死亡率則以肺癌、肝癌與大腸癌為主。

整體來看，癌症發生率呈波動上升，但死亡率已從過去每10萬人142.8人下降至113.3人，顯示醫療進步帶來成效。除了公費篩檢服務，政府另外導入「主動追陽」機制，針對篩檢異常者追蹤就醫，陽追率已從81.6%提升至86.5%，補強過去「篩檢後未確診」的問題，讓癌症防治從被動治療轉向主動攔截。

健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛表示，隨著標靶與免疫治療等技術精進，台灣癌症五年存活率由約30%提升至62%，許多癌症由「絕症」轉為可長期共存的慢性病。多數早期癌症存活率逾九成，患者可長期存活甚至治癒，而醫療重點已從單純延長壽命轉向維持高品質的日常生活。

沈延盛強調，長期存活可能會有第二個癌症，包括過去放化療副作用，或因存活時間長而暴露於致癌環境，患者除了面對疾病本身，還包括生理、經濟與心理三大層面的長期風險。為監測新癌或新突變，需規律且長期追蹤，門診、檢查、長期藥費、小型手術等費用累積可觀。

經濟負擔成為許多家庭難以承受之重。沈延盛以免疫治療為例，每年費用動輒高達200萬至300萬元，加上基因檢測、定期檢查與長期用藥，累積支出驚人。更不容忽視的是，患者可能因病影響工作能力，形成長尾型經濟壓力，尤其50歲中年族群患者於治療期可能收入中斷、勞動力下降，增加家庭負擔。

癌症慢病化也帶來心理與社會層面的挑戰，長期治療容易引發「抗癌疲勞」，患者可能出現焦慮、憂鬱等情緒問題。沈延盛說，患者重返職場時，也可能面臨體力不足或社會標籤壓力，連帶影響家庭關係與照護負擔。面對這場「長期戰」，應透過定期篩檢、精準治療與健康生活型態三管齊下，才能站穩腳步前行。

「癌症病患，營養不良機率高達八成！」台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆表示，癌症進展、相關治療常導致營養不良，而全身性發炎更會加速體重流失，肌肉也會耗損，影響後續治療。研究顯示，若癌症病患營養充足，平均存活期為20個月，反之，營養狀況最差的病患，平均存活期僅4.3個月，兩者相距甚多。

梁逸歆分析，當癌症病患營養不夠，容易出現肌少症、癌症惡體質，身體更虛弱，家人照顧時，壓力也更大。因此，一定要盡早針對營養狀況「定期篩檢、完整評估，並提供個別化支持」，才能避免情勢轉趨惡化。

梁逸歆建議，癌症病患要「補對營養」，必要時可運用經過精準設計的口服營養補充品，幫助讓身體營養補對、補足，而主要補充原則為「高熱量、高蛋白、低脂、適糖，同時也要補充魚油EPA、維生素、礦物質」，才能對抗快速損耗、保住肌肉。

像魚油中的EPA成分，研究證據顯示，若慎選相關成分，有助調節全身發炎反應，病患抗癌過程中，便能儲存更多健康本錢。梁逸歆強調，「治療要走遠，精準營養先到位」，希望癌症病患的身體體能就像股票績優股，面對療程一波接一波，依然有足夠本錢可以支撐，並勇敢走下去。

「AI是帶有靈魂來感知人類的痛苦嗎？還是大數據的邏輯運算？」亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱指出，過度依賴AI可能會降低臨床上的敏感度，甚至創造出「假性的確定感」，當遇到嚴重的心理危機例如自殺傾向時，AI目前僅能給予制式建議，而非執行複雜的心理諮商。

但是只有在住院端與門診提供心理支持還不夠，因為病人的心理壓力通常在離開醫院後依然持續，甚至僅一周就會感到疲憊。方俊凱提出HFPOI（聚焦安寧緩和療護成果指標）系統，把不可見的痛苦與靈性需求量化，再由CUP模式（Context情境、Users病人與Providers醫護人員）將AI處理過的數據轉為臨床決策，尋找居家、共照或病房的最佳照護介入點，分擔家屬的照顧壓力。

「AI是人類重要的工具，但必須妥善運用！」方俊凱呼籲，AI可優化篩檢及流程，但真正的照護是將「精準醫療」與「慈悲心」結合。痛苦需要被看見、悲傷需要被承接、文化需要被翻譯，這些都需要具備「人味」的專業人員來完成。

對於「誰需要做基因檢測？」議題，台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，如果本身為年輕早發的癌症病患，或有多發癌症、罕見特徵、家族群聚等「紅旗警訊」，符合任一條件，便建議尋求專業遺傳諮詢。

張家崙表示，在基因檢測的完整歷程中，諮詢比抽血更重要，第一步，建議先接受檢測前遺傳諮詢，建議家族中「已罹癌且最年輕」的成員先進行檢測，第二步，則進行檢測，可透過抽血或採集口腔黏膜組織，進行次世代定序(NGS)分析，到第三步，也就是檢測後的行動，便須要解讀報告，制訂個人化篩檢計畫，必要時，可啟動家族成員的串聯檢測。

張家綸提醒，雖然有些基因變異帶原者的罹癌風險，可能比一般人來得高， 但帶有致病性變異不代表一定會罹癌，而這意味著這些族群更需要專屬導航系統以及相關策略來避開礁石，幫助疾病風險降低。

「資訊愈多，愈焦慮。」癌症希望基金會總監陳昀一句話道出癌友與家屬的心聲。她指出，癌後第一道難關往往不是治療本身，而是「資訊其實非常難懂」，第二個則是「資源不太容易找得到」。加上候診時間長、看診時間短，醫師的「第一千次的說明」，卻是病人「第一次面對」，可能難以消化關鍵訊息。

為此，陳昀提出三項關鍵能力：首先是獲取資訊的能力，記得要求AI提供出處；其次是評估與解讀，反覆檢視內容真偽；第三則是分享能力，將正確資訊傳遞出去，但切勿擴散錯誤觀念，例如「要餓死癌細胞」迷思。她強調，「工具在進步，心法要同步，切勿全然相信AI。」

陳昀建議，可透過檢視資訊來源、論證邏輯及動機，並善用事實查核平台，多方驗證資訊；同時也可利用癌症希望基金會知識館、影音平台及「台灣癌症資源網」等工具，快速取得治療、營養與照護資訊，減少焦慮。資訊僅是第一步，「關鍵還是找對人」，建立包含醫療團隊、家人與專業單位的支持系統，並在就診前整理提問，才能讓每一次醫療決策更安心，真正成為「智慧病人」。

在精準醫療與高齡化浪潮交會下，傳統醫療模式正面臨重大轉型。花蓮慈濟醫院副院長何宗融提出「有病就有藥醫」的新醫療觀，結合基因檢測與中西醫整合治療，打造「一人一方」的精準醫療模式，為癌症、罕見疾病與神經退化性疾病患者帶來新希望。

這套醫療模式的核心，在於打破過去中醫僅為輔助療法的角色。透過全基因體定序（WGS），醫療團隊可精準找出患者致病基因與體質差異，再結合全球中草藥資料庫進行比對，設計個人化中藥處方，並與西醫治療同步進行，達到「中西醫並肩作戰」的效果。

臨床成果已逐步展現，何宗融分享，一名70歲肺癌末期患者，腫瘤達6.2公分，經中西醫合療半年後病灶消失；另一名帕金森氏症患者，透過基因檢測與中藥精準治療，不僅改善行動能力，甚至出現神經功能回復的現象。

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程。花蓮慈濟醫院副院長何宗融談有病有藥醫，中西醫藥合療。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，台大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆談營養是支持癌友抗癌的重要力量。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，台灣癌症基金會醫療副執行長張嘉崙說明了解家族基因風險是防癌的第一步。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，與民眾共同分享最新治癌趨勢。

記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，衛福部國健署副署長林莉茹說明最新癌症篩檢趨勢。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，癌症希望基金會總監陳昀談數位指引，助癌友度過癌後人生。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，成大醫學院教授沈延盛談癌症慢性病管理。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」今天舉行第二天議程，由聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（左起）、臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師梁逸歆、台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙、臺北醫學大學名譽教授韓柏檉、花蓮慈濟醫院副院長何宗融、健康台灣推動委員會癌症防治組委員沈延盛、國⺠健康署副署長林莉茹、亞太心理腫瘤學交流基金會董事長方俊凱、國策顧問簡文仁、HOPE癌症希望基金會總監陳昀、聯合報健康事業部策略長洪淑惠共同參與。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩歡迎民眾參與並討論最新治癌趨勢。記者胡經周／攝影

2026癌症論壇「AI智慧抗癌 —溫暖同行，以愛守護癌友」，由國衛院與聯合報健康事業部、健保署、國健署共同舉辦，今天舉行第二天議程，會前國策顧問、資深物理治療師簡文仁帶領民眾活動筋骨。記者胡經周／攝影