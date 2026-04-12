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灣聲樂團音樂會 弦樂訴說女作詞人情感觀點
母親節前夕，灣聲樂團將推出「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會，以弦樂詮釋包括慎芝作詞「情字這條路」等多首女作詞人的經典之作，展現女性情感觀點。
「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會曲目包括「情字這條路」、「我的未來不是夢」、「海海人生」以及「你是我胸口永遠的痛」等多首膾炙人口的流行歌曲。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，希望透過古典音樂，重新演繹這些乘載著台灣人共同記憶的經典旋律。
灣聲樂團精選慎芝、陳家麗、陳玉貞與丁曉雯流行歌曲，其中慎芝撰寫歌詞的「情字這條路」是慎芝畢生唯一的台語創作，以獨特的文學氣質說女性的情感世界。陳家麗「我的未來不是夢」則激勵多個世代青年的熱血；陳玉貞「海海人生」有情感的豁達，丁曉雯「你是我胸口永遠的痛」則是深情獨白。
音樂會3度邀請創作者也是作詞人丁曉雯擔任音樂會導聆，丁曉雯將分享這些經典歌詞背後的創作故事與時代背景，觀眾可以理解這四位女性詞人如何在當年的流行樂壇中，寫下屬於女性的細膩觀點。
「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會將於5月2日及5月3日舉行，地點在誠品表演廳，由灣聲樂團助理音樂總監曾維庸指揮。
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