快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

灣聲樂團音樂會 弦樂訴說女作詞人情感觀點

中央社／ 台北12日電

母親節前夕，灣聲樂團將推出「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會，以弦樂詮釋包括慎芝作詞「情字這條路」等多首女作詞人的經典之作，展現女性情感觀點。

「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會曲目包括「情字這條路」、「我的未來不是夢」、「海海人生」以及「你是我胸口永遠的痛」等多首膾炙人口的流行歌曲。灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，希望透過古典音樂，重新演繹這些乘載著台灣人共同記憶的經典旋律。

灣聲樂團精選慎芝、陳家麗、陳玉貞與丁曉雯流行歌曲，其中慎芝撰寫歌詞的「情字這條路」是慎芝畢生唯一的台語創作，以獨特的文學氣質說女性的情感世界。陳家麗「我的未來不是夢」則激勵多個世代青年的熱血；陳玉貞「海海人生」有情感的豁達，丁曉雯「你是我胸口永遠的痛」則是深情獨白。

音樂會3度邀請創作者也是作詞人丁曉雯擔任音樂會導聆，丁曉雯將分享這些經典歌詞背後的創作故事與時代背景，觀眾可以理解這四位女性詞人如何在當年的流行樂壇中，寫下屬於女性的細膩觀點。

「台灣的母音VI：慎芝、陳家麗、陳玉貞、丁曉雯」音樂會將於5月2日及5月3日舉行，地點在誠品表演廳，由灣聲樂團助理音樂總監曾維庸指揮。

母親節 台灣人

延伸閱讀

義大利總統訪捷克 兩國青年弦樂共演展情誼

荷包不痛！星空電影院搭500甜、冠軍調酒 搶限量早鳥票過最chill的母親節

台北市立國樂團音樂會 2首委創新曲聽見新未來

台東利卡夢音樂會4/11登場 朱宗慶打擊樂團演出

相關新聞

白沙屯媽祖進香活動今晚起駕 氣象署進香氣象服務網隨時可查天氣

最近天氣熱得像夏天，2026年白沙屯媽祖進香活動於今日晚間23時起駕，進香如何不中暑，中央氣象署「白沙屯媽祖進香氣象服務網」（https://gov.tw/Mfp）隨時可查天氣。

永和世界豆漿大王托盤長蛆 新北衛生局展開稽查

有網友在社群平台Threads貼文指出，昨晚聽完藝人鄧紫棋演唱會後去知名永和世界豆漿大王吃宵夜，不料卻在托盤上發現數十隻白色蛆蟲，連盤子底下也殘留疑似前一位客人的食物殘渣直呼「超崩潰！」、「已乾嘔一天！」恐怖心裡陰影揮之不去。該公司在社群致歉，除全面清消，也會更加謹慎，持續把關食品安全的責任。

中東局勢降溫機票會跌？ 達人搖頭曝關鍵：至少還要兩個月

近期中東局勢出現降溫跡象，讓不少民眾期待機票價格能隨之回落。旅遊粉專「蓋瑞哥 機票獵人」指出，燃油附加費並不會隨油價即時調整，即使局勢趨穩，短期內票價仍難明顯下降，提醒民眾別過度期待「馬上變便宜」。

2026癌症論壇／你的個性，正在讓你生病嗎？韓柏檉給出答案

「如果你有苦難言，很容易生病。」台北醫學大學名譽教授韓柏檉這句話一出，立刻引發現場共鳴。聯合報健康事業部今（12日）舉辦癌症論壇，以自身抗癌經歷為例，分享身心狀態與疾病之間的關聯，現場反應熱烈，聽眾專注聆聽、頻頻點頭。

上大號用力過猛死亡 醫揭高風險族群：心血管撐不住

近日一則「如廁用力過猛導致死亡」的案例引發討論，不少人以玩笑看待，認為只是「太用力中風」。不過醫師楊智鈞在臉書提醒，這類事件不應輕忽，背後其實涉及複雜的身體機制，更可能引發致命風險。

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

許多民眾在打開保健食品或零食時，習慣將裡面的「乾燥劑」或「脫氧劑」繼續留在罐中，甚至以為把舊的乾燥劑丟進新買的產品裡能達成「加倍防潮」。藥師陳易瑄嚴正提醒，產品一旦開封，乾燥劑就應該立刻丟棄，否則恐將罐內變成「水分收集器」，導致內容物加速受潮變質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。