旅館及民宿首季稽查出爐 非法日租套房增加

交通部觀光署公布今年第1季各縣市稽查旅館和民宿狀況，其中非法旅館增加42家，研判是都會區的日租套房增加，及地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業。

觀光署定期公布各縣市旅館業及民宿查報取締績效統計數據，根據統計，今年1到3月的合法旅宿（旅館加民宿）共有1萬5973家。

觀光署表示，合法旅館共有3280家，與去年同期相比，減少14家，研判是個別業者經營考量而進退場的結果；非法旅館（含日租套房）共有1174家，較去年同期增加42家，主要是都會區的日租套房增加，及地方政府積極稽查致原先列管家數增加或歇業。

根據查核結果，非法旅館家數最多的是台北市，有410家，全數都為日租套房，其次是台中市195家、宜蘭縣156家；裁罰金額總計3627萬元，最多的前3名為台南市、台北市及新北市。

民宿部分，觀光署說，合法民宿共有1萬2693家，較去年同期增加430家，顯示民宿為家庭副業，以自宅空閒房間經營，相較旅館易因經營成本考量而停歇業，民宿較不受影響。

觀光署指出，未合法民宿列管家數為541家，較去年同期減少44家，主因為地方政府積極稽查，致原先列管家數增加或歇業。

非法民宿最多位於屏東縣有133家，其次是南投縣106家、宜蘭縣71家；裁罰金額總計387萬元，最多的前3名為宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。