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保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

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保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聯合新聞網／ 綜合報導
衛福部提醒，乾燥劑與脫氧劑在產品開封後便會因接觸大量空氣而逐漸失效，建議拆封後應立即丟棄，並依標示妥善保存盡速食用完畢。聯合報系資料照
衛福部提醒，乾燥劑與脫氧劑在產品開封後便會因接觸大量空氣而逐漸失效，建議拆封後應立即丟棄，並依標示妥善保存盡速食用完畢。聯合報系資料照

許多民眾在打開保健食品或零食時，習慣將裡面的「乾燥劑」或「脫氧劑」繼續留在罐中，甚至以為把舊的乾燥劑丟進新買的產品裡能達成「加倍防潮」。藥師陳易瑄嚴正提醒，產品一旦開封，乾燥劑就應該立刻丟棄，否則恐將罐內變成「水分收集器」，導致內容物加速受潮變質。

陳易瑄近日透過YouTube影片破解這項常見的保存迷思。她指出，高達九成以上的民眾不知道，食品或藥罐裡的乾燥劑在「拆封後就該馬上取出」

陳易瑄解釋，乾燥劑的設計是為了維持未開封前的乾燥狀態，但當產品開封後，每次開關蓋子都會讓外界的新鮮空氣與濕氣進入罐中，若繼續將乾燥劑留在裡面，它會像海綿一樣不斷吸收空氣跑進來的水分，反而讓環境濕度變得極不穩定。特別是針對容易吸濕的膠囊或軟膠囊類產品，留在罐內的乾燥劑無疑是加速其軟化、變質的元凶。

這項衛教資訊曝光後引發熱烈討論，不少網友震驚直呼「長知識了！」、「原來我一直都在做錯的事」，甚至有民眾分享自己過去的荒謬操作，以為把吃完的舊乾燥劑蒐集起來，放進新開的保健品中，可以達成「雙倍乾燥」的神奇效果。不過，也有部分網友提出質疑，擔心若把乾燥劑直接丟掉，台灣潮濕的氣候會不會讓保健品壞得更快。

針對民眾的疑慮，衛福部曾在臉書發文做出詳細說明，指出包裝內常見的保鮮小幫手分為兩種：

1.乾燥劑：主要用來吸附包裝內水氣，避免膠錠食品受潮、發霉及活性下降。

2.脫氧劑：負責降低包裝內的氧氣含量，以防食品氧化。

然而，這兩者的防護力僅限於「未開封」的密封狀態。一旦產品開封，包裝的密封性便遭破壞，隨著反覆開關，外在的水氣與氧氣會不斷湧入，乾燥劑與脫氧劑不僅會迅速吸飽水氣、失去效用，甚至可能反過來成為污染源。

衛福部呼籲，無論是乾燥劑還是脫氧劑，最安全的做法就是「產品一開封即可直接丟棄」。後續只要確實將瓶蓋鎖緊，依據外包裝標示的建議方式妥善保存（如避免陽光直射或高溫悶熱處），並在有效期限內盡速食用完畢，才是確保品質的不二法門。

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